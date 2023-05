Badacze pobrali losową próbkę 195 zapytań z subforum AskDocs na Reddicie, w którym zweryfikowani lekarze regularnie odpowiadają na pytania użytkowników serwisu. Takie odpowiedzi są specjalnie zweryfikowane i oznaczone. Na te same pytania musiał następnie odpowiedzieć ChatGPT.

Zaskakujące wyniki badania? Nie do końca

Ten, kto choć raz skorzystał z ChatuGPT, wie, że to AI ma tendencję do... lania wody. Możemy go zapytać o bardzo proste zagadnienie, na które normalnie wystarczyłaby odpowiedź typu "tak" lub "nie" — zazwyczaj w odpowiedzi dostaniemy niemal wywód na dany temat. Z tego też względu wyniki eksperymentu wcale aż tak nie dziwią. Ale może od początku.

Trójka licencjonowanych pracowników ochrony zdrowia, którzy nie mieli pojęcia, które z odpowiedzi zostały dostarczone przez sztuczną inteligencję, a jakie od prawdziwego lekarza udzielającego porady online, oceniała wypowiedzi pod kątem jakości oraz empatii.

Wygranym okazał się ChatGPT. Jak czytamy na łamach "The Guardian", członkowie zespołu w 79 proc. przypadków preferowali odpowiedzi AI od tych udzielonych przez ludzkiego lekarza. Miały być one oznaczone jako dobre lub bardzo dobre jakościowo (79 proc.), a w dodatku empatyczne i bardzo empatyczne (45 proc.). Jeżeli chodzi o odpowiedzi lekarzy, jako dobre i bardzo dobre jakościowo oceniono 22 procent wypowiedzi, a jako empatyczne 5 procent odpowiedzi.

ChatGPT odpowiadał bardziej szczegółowymi i dokładnymi informacjami, które często odnosiły się do większej liczby aspektów pytań pacjenta niż odpowiedzi lekarzy mówi współautorka pracy i pielęgniarka z firmy Human Longevity, Jessica Kelley.

ChatGPT może pomóc w poprawie opieki zdrowotnej

Jak mówi dr John Ayers z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, jeden z autorów badania, wyniki tegoż podkreśliły potencjał asystentów AI do poprawy opieki zdrowotnej. Jej możliwości w tym zakresie określił jako ogromne.

Wyniki skomentował także dr Christopher Longhurst, z tego samego uniwersytetu, mówiąc, że badanie sugeruje, iż narzędzia takie jak ChatGPT mogą skutecznie sporządzać wysokiej jakości, spersonalizowane porady medyczne, które następnie miałyby być weryfikowane przez lekarzy.

Raport opublikowano w "JAMA Internal Medicine".