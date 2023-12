Lepiej zapobiegać, niż leczyć. PrEP chroni przed wirusem HIV

Reklama

UKSHA stwierdziła, że skuteczność leku pomoże osiągnąć wyznaczony przez rząd cel, jakim jest zerowa transmisja wirusa HIV do 2030 r., jednak aby było to możliwe, musi go przyjmować więcej osób. Oznacza to, że trzeba walczyć ze stygmatyzacją samej choroby, która jak twierdzi jeden z uczestników prób klinicznych, 33-letni Harry Dodd, jest "powiązana seksualnie i historycznie ze społecznościami gejowskimi", co powstrzymuje potencjalnych zainteresowanych.

I lekarze są tu zgodni, bo choć po lek najchętniej sięgali mężczyźni homoseksualni i biseksualni, wiele osób z innych grup, np. heteroseksualnych kobiet, odniosłoby korzyści z jego przyjmowania. Co więcej, część osób nie ma nawet pojęcia, że taka możliwość istnieje, więc niezbędne są kampanie społeczne.



Warto tu dodać, że PrEP zawiera istniejące leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV, dizoproksyl tenofowiru i emtrycytabinę, a działa poprzez powstrzymywanie wirusa HIV przed przedostawaniem się do organizmu i tworzeniem jego kopii. Można go przyjmować jako codzienną pigułkę lub każdorazowo przed stosunkiem płciowym.