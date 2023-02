Ludzki penis zwiększył się o 24% w ciągu ostatnich dekad. Paradoksalnie to zła wiadomość

Nowe badania na temat długości męskich penisów przeprowadziła grupa amerykańskich i włoskich naukowców. Wyniki opublikowali w czasopiśmie World's Journal of Men's Health.

Dokonali oni metaanalizy statystycznej aż 75 badań nt. średniej długości przyrodzenia, które od 1942 roku.

Wyszło im, że w ciągu kilku dekad ludzki penis wydłużył się o 24%.

Nie wiedzą, co do tego doprowadziło... i według nich to dostateczny powód, aby mieć złe odczucia co do wyników badań. Mogą one bowiem wskazywać na niepokojące zmiany dla mężczyzn.



Średnio penis stał się dłuższy niż jeszcze parę dekad temu

Długość przyrodzenia to dla mężczyzn jedna z najważniejszych i najdelikatniejszych spraw. Ucieszyć więc może, że według nowych badań dziś panowie mają statystycznie większe penisy niż jeszcze parę dekad temu. Wyniki analizy łącznie aż 56 tysięcy przypadków z 75 różnych badań wskazały, że w ciągu ostatnich 29 lat ludzki penis wydłużył się statystycznie z 12,9 centymetrów do około 15,24 centymetrów.

Daje to wzrost o około 24%. Co najważniejsze nie dotyczy to tylko jednego regionu, rasy czy narodowości. Metaanaliza różnych badań wykazuje, że trend ten dotknął mężczyzn w skali globalnej. "To nie było odosobnione w odniesieniu do konkretnej populacji" stwierdzają naukowcy w artykule opisującym badania.

Zdjęcie Naukowcy obliczyli także średnią długość penisa ze wszystkich przypadków jeszcze od 1942 roku. Wyniosła 13,97 centymetrów / 123RF/PICSEL

Dla naukowców wyniki badań są ogromnym zaskoczeniem. Jeśli już to spodziewali się bowiem odwrotnych wyników. Chcieli bowiem sprawdzić, czy ze względu na statystyczny spadek poziomu testosteronu i ilości spermy nie spadła też długość ludzkiego penisa. Wyniki jednak wprawiły naukowców w zakłopotanie i... obawę.



Radosna nowina czy tajemniczy fenomen?

Badanie pokazało tylko trend, ale nie wskazało, co go powoduje. I to sprawia, że naukowcy mają obawy co do wyników badań. Twierdzą bowiem, że zastanawiająca jest taka nagła zmiana w anatomii męskiego przyrodzenia.

Wzrost nastąpił w stosunkowo krótkim czasie. Każda ogólna zmiana w rozwoju może być niepokojąca treść artykułu opisującego badania

Naukowcy uspokajają, że nie ma oficjalnych dowodów, że zmiany długości przyrodzenia mają związek ze zmianą zdrowia czy stanu życia seksualnego mężczyzn. Ze względu jednak na jak wskazują naukowcy "niezwykłą wagę penisa dla zdrowia i poczucia wartości mężczyzn", ważne jest zrozumienie tych zmian. Mają już nawet parę poszlak co do wyników.



Czemu ludzki penis się wydłuża?

Pierwsza jest bardzo prozaiczna. Zakłada bowiem, że w ciągu lat zwyczajnie mogło dojść do zmiany sposobów mierzenia przyrodzenia. Wskazuje na to m.in. urolog i badacz męskiej płodności dr James Hotaling. Niemniej autorzy badań wskazują, że nie ma nigdzie dowodów o zmianach sposobów mierzenia przyrodzenia, a analizowane badania robiły to praktycznie zawsze w ten sam sposób.

Inną odpowiedź wskazuje jeden z autorów badań, dr Michael Eisenberg. Według niego wydłużenie męskiego członka to wynik coraz wcześniejszego dojrzewania u chłopców. Ma to dawać ich ciału więcej czasu na rozrost ciała. Tu jednak wskazuje się, że podczas dojrzewania następuje hamowanie wzrostu, więc tu także nie musi występować korelacja. Ostatecznie naukowcy podsumowują badanie tym, że przyniosło nowe pytania, na które trzeba będzie znaleźć masę odpowiedzi.