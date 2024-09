Jak dowiadujemy się z nowych badań, których wyniki zaprezentowano podczas tegorocznego Kongresu Europejskiego Kolegium Neuropsychofarmakologii (ECNP) w Mediolanie i opublikowano w czasopiśmie The Lancet eClinicalMedicine, psylocybina oraz leki SSRI wykazują podobne działanie zmniejszające objawy depresji, ale "magiczne grzybki" zapewniają dodatkowo istotną poprawę jakości życia chorujących.

Już w 2021 roku mogliśmy przeczytać o pierwszych badaniach porównujących dwa zupełnie różne sposoby leczenia depresji, tj. powszechnie przepisywany antydepresant o nazwie escitalopram (sprzedawany jako Lexapro) oraz psylocybinę, składnik psychoaktywny występujący w grzybach halucynogennych. Naukowcy z Centrum Badań nad Psychodelikami w Imperial College London przeprowadzili niedawno badanie uzupełniające, mające na celu ocenę długoterminowych efektów obu terapii w kontekście depresji oraz jakości życia.

Jest to pierwsze badanie porównujące długoterminowe efekty tych dwóch leków w kontekście ogólnego dobrostanu, a nie jedynie ustąpienia objawów depresji komentuje współautor badania, Tommaso Barba.

SSRI działa, ale ma skutki uboczne

Reklama

Dodaje też, że podczas gdy we wcześniejszych badaniach stwierdzili, że po sześciu tygodniach obie terapie prowadziły do porównywalnej poprawy w łagodzeniu objawów depresji, jak smutek i negatywne emocje, to w nowym dowiedzieli się też, że psylocybina przewyższa escitalopram pod względem kilku kluczowych miar dobrostanu, jak poczucie sensu życia, funkcjonowanie w pracy i relacje społeczne.