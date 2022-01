Miliarderzy chcą być nieśmiertelni. Pomogą im wybitni naukowcy

Mało znana firma Altos Labs powstała zaledwie rok temu, a już budzi nie tylko ogromne zainteresowanie, ale również mnóstwo kontrowersji. Dołączają do niej najwięksi naukowcy na świecie, w tym nawet nobliści. Finansowanie jest gigantyczne, bo w projekt zaangażowani są tacy słynni miliarderzy jak Jeff Bezos, Bill Gates czy Mark Zuckerberg. Wszyscy mają wspólny cel, jakim jest opracowanie technologii, która pozwoli osiągnąć życie wieczne.

Altos Labs pracuje nad technologią umożliwiającą programowanie ludzkich genów w taki sposób, by można było wydłużać nasze życie w nieskończoność. Brzmi to niewiarygodnie, ale za projektem kryją się najwięksi naukowcy. Mają oni na swoim koncie wiele sukcesów w tej materii i zamierzają w końcu coś z tym praktycznego zrobić. Nie będzie to łatwe zadanie, ale uczeni uważają, że nie jest to nieosiągalne, a pierwsze efekty mamy zobaczyć już za kilka lat.

3 miliardy dolarów na badania długowieczności

Pomysłodawcy projektu, szef Amazonu, Facebooka, współzałożyciel Microsoftu i wielu innych miliarderów zainwestowało w projekt 3 miliardy dolarów. Pozwoliło to zatrudnić tak słynnych naukowców jak: dr. Shinya Yamanaka, laureat Nagrody Nobla z 2012 roku, który zajmuje się badaniami nad somatycznymi komórkami macierzystymi.

Ale to nie wszystko. W projekt zaangażowana jest Jennifer Anne Doudna, amerykańska biolog molekularna związana z Uniwersytetem Kalifornijskim. Otrzymała ona w 2020 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. Nie można nie wspomnieć, że odpowiada ona za powstanie technologii CRISPR-Cas9, czyli najbardziej na świecie zaawansowanej metody edycji genów w organizmach żywych.

Wybitni naukowcy pracują dla Altos Labs

Do zespołu dołączył również Hal Barron, jeden z kluczowych naukowców koncernu farmaceutycznego GlaxoSmithKline. Miliarderzy mają też do swojej dyspozycji Juana Carlosa Izpisúa Belmonte. Ten Hiszpan zasłyną na świecie ze stworzenia najbardziej zaawansowanego embriona będącego hybrydą człowieka i małpy. W zespole Altos Labs znajduje się też Shinya Yamanaka. Jest on laureatem nagrody Nobla z medycyny. Od wielu lat zajmuje się technologią odwrócenia starzenia w ludzkich komórkach.

Chociaż Altos Labs dotychczas nie określiło, kiedy powstanie metoda pozwalająca znacząco wydłużać nasze życie, to jednak żadna inna firma na świecie nie ma takiego dream teamu wybitnych badaczy i jest finansowana przez najbogatszych ludzi świata. Takie połączenie musi zaowocować szybkim postępem w tej materii.

W jaki sposób można osiągnąć nieśmiertelność?

Niestety, na razie firma nie ujawnia również, na rozwoju jakich metod się skupia, ale patrząc na projekt przez pryzmat osób w nią zaangażowanych, możemy domyślać się, że jest to przedsięwzięcie na niespotykaną skalę. W grę mogą wchodzić zarówno prace nad telomerami, jak i wykorzystanie metod modyfikacji genów czy sięgnięcie po unikalne cechy odkrytych przez naukę stworzeń.

Po co miliarderom zabawa w Boga i osiągnięcie nieśmiertelności? Odpowiedź jest prozaiczna. Otóż posiadają oni pieniądze i władzę, ale nie mają najważniejszego, nieśmiertelności, która pozwoli im bez przeszkód dalej stawać się coraz to bardziej potężniejszymi, i przy tym korzystać ze swoich wpływów odmieniając oblicze ludzkości wedle swoich wizji.