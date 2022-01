Naukowcy odkryli, że nasz mózg podczas snu wykonuje ważne zadanie

Patryk Łobaza Nauka

Już od dawna wiemy, że gdy my śpimy, to nasz mózg i tak pozostaje aktywny. Jednak najnowsze odkrycie wskazuje na to, że wykonuje on jeszcze jedno ważne zadanie, o którym nie mieliśmy pojęcia.

Zdjęcie Badanie naukowców z Uniwersytetu w Salzburgu pokazało, że mózg jest wyczulony na zagrożenia podczas naszego snu / 123RF/PICSEL