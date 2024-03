Udary, migreny, demencja i inne przypadłości neurologiczne to aktualnie największy problem dla zdrowia na całym świecie. A przynajmniej tak wynika z analiz amerykańskiego Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), nad którymi pracowały setki ekspertów. Sugerują one, że ponad 3,4 mld osób, czyli 43 proc. globalnej populacji, doświadczyło w 2021 roku problemów neurologicznych.

To znacznie więcej niż specjaliści zakładali w najśmielszych nawet prognozach i jak przekonuje autorka badania, Jaimie Steinmetz, oznacza to, że schorzenia układu nerwowego są obecnie "główną na świecie przyczyną ogólnego obciążenia chorobami". Jej zdaniem w ciągu ostatnich trzech dekad liczba przypadków tych schorzeń wzrosła o 59 proc., co wynika głównie z faktu, że populacja świata starzeje się i szybko rośnie.

Tyle lat życia kosztują choroby neurologiczne

Naukowcy sprawdzili też, jak 37 różnych schorzeń neurologicznych wpływa na zły stan zdrowia, niepełnosprawność i przedwczesną śmierć w 204 krajach i terytoriach w latach 1990-2021. Dane te wykorzystano do oszacowania, ile lat zdrowego życia utraciliśmy z powodu poszczególnych schorzeń, zwanych latami życia skorygowanymi niepełnosprawnością (DALY).



Badanie wykazało, że w 2021 r. na całym świecie choroby układu nerwowego spowodowały utratę ponad 443 miliony lat zdrowego życia, co stanowi 18 proc. wzrost w porównaniu z 1990 r. Warto jednak zaznaczyć, że po uwzględnieniu wieku i rosnącej wielkości populacji liczba DALY i zgonów z ich powodu spadła o około jedną trzecią, co nie zmienia faktu, że sytuacja jest poważna.