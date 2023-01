Naukowcy odkryli „gen długowieczności”. Cofa wiek serca o 10 lat

W pogoni za długowiecznością

Mutacja genów LAV-BPIFB4 fascynowała naukowców już od momentu jej odkrycia. Przez niektórych okrzyknięta została nawet kluczem do długowieczności człowieka. Występowanie mutacji zauważono szczególnie wśród stulatków zamieszkujących niebieskie sfery Ziemi. Ludzie posiadający taką mutację, żyją znacznie dłużej, bez większych problemów sercowo-naczyniowych.

Niebieskie strefy to określenie na miejsca, gdzie ludzie statystycznie potrafią osiągać znacznie dłuższy wiek. Są to m.in. japońska wyspa Okinawa, włoska Sardynia czy region Kalifornii w Stanach Zjednoczonych

Niebieskie strefy to określenie na miejsca, gdzie ludzie statystycznie potrafią osiągać znacznie dłuższy wiek. Są to m.in. japońska wyspa Okinawa, włoska Sardynia czy region Kalifornii w Stanach Zjednoczonych

Brytyjscy i włoscy naukowcy postanowili jednak pójść o krok dalej. Skoro wiedzieli, że LAV-BPIFB4 wiąże się z długowiecznością i lepszym zdrowiem serca, to czy przypadkiem nie wpływa na starzenie się tego organu. Odpowiedzi, które poznali, nie były zakładane w nawet najbardziej pozytywnym scenariuszu.



Niezwykła mutacja kluczem do przeżycia stu lat

Badania prowadzone przez trzy lata wykazały, jak wielką moc ma LAV- BPIFB4 w naprawie i utrzymywaniu sprawności serca. Przeprowadzono je w kilku rodzajach.

Brytyjczycy na początku zbadali działanie mutacji na myszach. Jedna dawka zmutowanego genu zatrzymała rozkład serca u myszy w średnim wieku. Co ważniejsze u starszych myszy mutacja cofnęła wiek zegara biologicznego aż o 10 lat w przeliczeniu na czas ludzki.

Oznacza to, że LAV-BPIFB4 ma działać przy tym zarówno ochronnie, zabezpieczając serce przed degradacją, jak i działać regeneracyjnie, odbudowując np. naczynia krwionośne. Tym samym naukowcy poznali, że LAV-BPIFB4 jest dosłownie ukrytym genem młodości, którego efekty przypominają koncepcje filmów science-fiction.

Zdjęcie