Nie tylko obniżają cukier. Nowe leki na cukrzycę chronią też serce i nerki

Najnowsze badania wskazują, że innowacyjne tabletki SGLT-2 dla pacjentów z cukrzycą typu 2 mogą znacząco wydłużyć życie i poprawić jakość opieki medycznej. Leki te, przyjmowane raz dziennie, zostały opisane jako "bardzo skutecznie" u szerokiego grona pacjentów.

Mówimy o tzw. inhibitorach SGLT-2, do najpopularniejszych leków z tej grupy należą kanagliflozyna, dapagliflozyna, empagliflozyna i ertugliflozyna. Ich mechanizm polega na obniżaniu poziomu cukru we krwi poprzez wspomaganie nerek w usuwaniu glukozy z organizmu (jest ona wydalana wraz z moczem). To podejście różni się od klasycznych leków obniżających cukier, które wpływają głównie na produkcję insuliny lub wrażliwość komórek na hormon.

Badania obejmujące 60 tysięcy osób

Eksperci z University College London (UCL) i London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) przeanalizowali dane tys. osób w Wielkiej Brytanii. Wyniki były jednoznaczne: pacjenci przyjmujący inhibitory SGLT-2 byli aż o 24 proc. mniej narażeni na przedwczesną śmierć w ciągu średnio trzech lat w porównaniu do osób stosujących inne leki obniżające poziom cukru. Na podstawie liczby około 3 mln osób leczonych na cukrzycę typu 2 w Wielkiej Brytanii, naukowcy szacują, że w ten sposób można byłoby zapobiec nawet 20 tys. zgonów każdego roku.

Nasze badanie pokazuje, że lek działa bardzo dobrze u znacznie szerszego grona pacjentów z cukrzycą typu 2 niż dotychczas sądzono. Typowa osoba z cukrzycą może dzięki tym tabletkom żyć dłużej
podkreśla dr David Ryan, specjalista w zakresie farmakologii klinicznej i doktorant UCL.

Rewolucja w leczeniu cukrzycy

Obecnie w Wielkiej Brytanii żyje około 4,6 miliona osób z cukrzycą, z czego dziewięć na dziesięć cierpi na typ 2. Dodatkowo szacuje się, że kolejne 1,3 miliona osób może mieć niezdiagnozowaną cukrzycę typu 2. W naszym kraju nie wygląda to lepiej, bo w Polsce na cukrzycę choruje ok. 3 mln osób, przy czym znaczna część (nawet milion) jest niezdiagnozowana, a prognozy przewidują wzrost liczby zachorowań do 4,5 mln do 2030 roku.

W sierpniu 2025 roku National Institute for Health and Care Excellence (Nice) ogłosiło największą w UK zmianę w leczeniu cukrzycy od dekady, umożliwiając wcześniejszy dostęp do nowoczesnych terapii, w tym SGLT-2 inhibitorów jako leczenia pierwszego wyboru. Analiza danych 590 tys. pacjentów wykazała jednak, że leki te wciąż są niedostatecznie przepisywane, zwłaszcza kobietom, osobom starszym i pacjentom czarnoskórym.

Może zmieni się to teraz, kiedy dowody naukowe wskazują, że leki te nie tylko kontrolują poziom cukru, ale również chronią serce i nerki. Dr Patrick Bidulka z LSHTM zauważa, że badanie opublikowane w czasopiśmie BMJ Open Diabetes Research & Care "pokazuje, jak bezpieczne wykorzystanie elektronicznych kartotek może uzupełniać dowody z randomizowanych badań klinicznych i poprawiać wyniki leczenia pacjentów".

