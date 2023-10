Wnioski? Autorzy zwracają uwagę, że ponieważ pandemia grypy z 1918 r. była tak powszechna, czasami dotykała ludzi w kwiecie wieku, co mogło przyczynić się do przypuszczenia, że wirus atakował przede wszystkim osoby młode. Co więcej, analizy wykazały, że kości część tych "młodych i zdrowych" osób wykazywały oznaki istniejących wcześniej schorzeń.

Oznacza to, że u ofiar grypy z 1918 roku istniało jakieś ukryte źródło słabości - osoby narażone na stres środowiskowy, społeczny lub dietetyczny były znacznie bardziej podatne na zarażenie nowym wirusem w momencie jego pojawienia się.



Podobnie było w przypadku pandemii COVID-19 i zdaniem badaczy będzie przy każdej kolejnej pandemii, ale teraz jesteśmy w dużo lepszej sytuacji. Bo znając czynniki ryzyka, możemy się na podobne wydarzenia przygotować, ograniczając śmiertelność w populacji:

Dowiedzieliśmy się, że w przypadku przyszłych pandemii prawie na pewno będą występować różnice w ryzyku śmierci między poszczególnymi osobami. Jeśli wiemy, jakie czynniki zwiększają to ryzyko, możemy przeznaczyć zasoby, aby je zmniejszyć i jest to ogólnie lepsze dla populacji.