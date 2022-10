Nowe warianty Omikrona. Są obawy, że znów wzrośnie liczba zakażeń COVID-19

Według najnowszego raportu z Ministerstwa Zdrowia Nowej Zelandii podwariant BA.5, który rozpoczął ostatnią zimową falę zachorowań w tym kraju, stanowi obecnie około 75 proc. nowych przypadków.

BA.5 jest podwariantem Omikronu, co oznacza, że różni się od "oryginalnego" Omikrona, ale nie na tyle, aby stanowić własny wariant.

Wspomniany podwariant jest uważany za najbardziej zaraźliwą wersję wirusa. Może to oznaczać, że więcej osób ponownie zarazi się Covid-19, co z kolei może narazić je na ryzyko powikłań i tzw. długich objawów, nawet jeśli sama infekcja była łagodna.

Trzeba zauważyć, udział kolejnego podwariantu BA.4.6 gwałtownie wzrósł w najnowszych danych do 15 proc., dodatkowo następny podwariant BA.2.75 także się "umacniał" i jego udział wzrósł do 10 proc. W raporcie Ministerstwa Zdrowia Nowej Zelandii można przeczytać także: "Jednakże, ponieważ BQ.1.1 gwałtownie rośnie obecnie w Europie, możemy mieć sytuację, w której spodziewamy się, że będzie krążyć wiele nowych wariantów, wszystkie z różnymi profilami immunologicznego uchylania się i dotkliwości". Do 30 września linia Omikron BQ.1.1 nie została wykryta w Nowej Zelandii.

Szczepienia radzą sobie z wariantem Omikron

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia Nowej Zelandii: "Nie ma mocnych dowodów na duży wzrost zdolności przenoszenia lub nasilenia choroby związany z najnowszymi wariantami. Szczepienia, w tym dawki przypominające, pozostają skuteczne w zmniejszaniu ryzyka hospitalizacji i śmierci z powodu Omikronu. Nadal trudno jest przewidzieć wpływ wariantów tutaj w Aotearoa w Nowej Zelandii w oparciu o trendy zagraniczne, ponieważ nasza historia infekcji i odporność hybrydowa różnią się od innych krajów."

Profesor Michael Plank z University of Canterburry powiedział dla Stuff: - Wygląda na to, że nastąpił wzrost udziału niektórych z tych innych wariantów. Jest to zgodne z tym, co obserwuje się za granicą. [...] Wygląda na to, że niektóre z nowych wariantów prawdopodobnie spowodują kolejne fale na półkuli północnej. Spodziewalibyśmy się, że podobna rzecz wydarzy się tutaj w pewnym momencie, kilka tygodni później.