Nowa technologia, opracowana przez naukowców z Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Brigham and Women’s Hospital, opiera się na iniekcji mikrokryształów syntetycznej wersji progesteronu w specjalnym rozpuszczalniku, który nie miesza się z wodą. Po wstrzyknięciu do organizmu, rozpuszczalnik wymienia się z płynami ustrojowymi, a kryształy zaczynają się ze sobą łączyć, tworząc solidny implant, dzięki czemu hormon jest uwalniany stopniowo przez dłuższy czas.