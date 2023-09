Nowy mikroskop AI od Google i Pentagonu. Skutecznie wykryje raka

Google we współpracy z Departamentem Obrony USA opracowało prototyp Augmented Reality Microscope (ARM), czyli mikroskopu rozszerzonej rzeczywistości wykorzystującego sztuczną inteligencję. Ta umożliwia "nakładanie w czasie rzeczywistym wskaźników wizualnych", aby ułatwić klasyfikację próbek i identyfikację obecności komórek nowotworowych lub patogenów. Co ciekawe, ARM został po raz pierwszy publicznie zaprezentowany już w 2018 r., ale nie był jeszcze używany do diagnozowania pacjentów.

Google na pomoc służbie zdrowia. Opracowuje mikroskop AI

Obecnie istnieje 13 prototypów mikroskopu, ale jak podkreślają badacze, zanim będzie mógł pomóc lekarzom na co dzień, potrzebne są jeszcze wnikliwe testy. Szczególnie że celem Google jest podobno stworzenie systemu, dzięki któremu można "zmodernizować istniejące mikroskopy świetlne znajdujące się w szpitalach i klinikach". Mikroskopy wyposażone w ARM będą tym samym zapewniać różnorodne wizualne informacje zwrotne, w tym tekst, strzałki, kontury, mapy cieplne lub animacje - wszystkie dostosowany do unikalnych celów oceny.

Reklama

Zdjęcie Google i Pentagon pracują nad mikroskopem AI. Będzie skuteczniej wykrywał raka / Google / materiały prasowe

Z innowacyjnego rozwiązania najpierw skorzysta jednak wojsko, bo jak podaje CNBC, Jednostka ds. Innowacji Obronnych Departamentu Obrony wynegocjowała z Google umowę, która umożliwi dystrybucję ARM do zastosowań wojskowych jeszcze jesienią tego roku.

Oczekuje się, że mikroskop AI będzie kosztować od 90 do 100 tys. dolarów, więc najpewniej znacznie przekracza możliwości lokalnych dostawców usług zdrowotnych.

To nie pierwszy raz, kiedy Google Health angażuje się w podobne projekty, bo jak podaje Reuters, gigant technologiczny postawił sobie za cel współpracę ze start-upami inwestującymi w sztuczną inteligencję w celu "poprawy opieki zdrowotnej". Szacuje się, że w ciągu ostatniej dekady zainwestował w nią ponad 200 miliardów dolarów.