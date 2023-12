Nowy wariant szczepionki na COVID-19 już w Polsce. Chroni przed Krakenem

W Polsce mamy kilka różnych szczepionek na COVID-19 i do grona dostępnych preparatów dołącza kolejny. Jest nim Nuvaxovid opracowany przez firmę Novavax. Dla kogo nowa szczepionka, przed jakim wariantem koronawirusa chroni najskuteczniej oraz kto może ją przyjąć?

Szczepionka Nuvaxovid firmy Novavax dla osób od 12 lat

Preparat Nuvaxovid firmy Novavax jest zmodyfikowaną szczepionką, która opracowano pod kątem podwariantu koronawirusa oznaczonego symbolem XBB.1.5. Jest on szerzej znany pod nazwą Kraken i obecnie dominuje wśród osób chorujących na COVID-19.

Nową szczepionkę na COVID-19 mogą przyjmować w Polsce osoby, które mają ukończone 12 lat. Rzeczniczka resortu zdrowia, Iwona Kania stwierdziła, że w kraju jest około 210 tys. sztuk preparatu Nuvaxovid. Natomiast pod koniec przyszłego tygodnia spodziewane są kolejne dostawy w liczbie 200 tys. egzemplarzy.

Nowa szczepionka może być przyjęta w rozpoczętym już cyklu. To oznacza, że preparat Nuvaxovid może być użyty w roli dawki przypominającej. Natomiast osoby szczepiące się dopiero pierwszy raz otrzymają dwie następne dawki w odstępie trzech tygodni.

E-skierowania na szczepienia na COVID-19 już wystawiane

Resort zdrowia rozpoczął wystawiać e-skierowania na szczepienia w nocy z 5 na 6 grudnia. Na szczepienia można zapisać się na kilka sposobów. Jest to możliwe w placówkach POZ oraz aptekach. Następnie mamy opcję poprzez Internetowe Konto Pacjenta oraz rejestrację za pośrednictwem platformy pacjent.gov.pl lub infolinię dostępną po numerem telefonu 989. Pamiętajmy, że szczepienia chronią przed ciężkim przebiegiem choroby i mogą uratować życie.



Kraken to szybko rozprzestrzeniający się wariant koronawirusa

Kraken to superwariant Omikrona, o którym głośno zrobiło się kilka tygodni temu. W rzeczywistości ta wersja koronawirusa została odkryta już w styczniu 2023 r. Najwięcej przypadków zakażeń tym wariantem koronawirusa najpierw notowano w Chinach oraz Stanach Zjednoczonych. Jego wysoka zaraźliwość sprawiła, że zaczął szybko rozprzestrzeniać się także w Wielkiej Brytanii, a potem również Europie kontynentalnej. W kilka tygodni odsetek zarejestrowanych przypadków wzrósł z 4 proc. do 40 proc., co obserwowano wśród zachorowań w USA. Dlatego nowy wariant został uznany za wysoce zaraźliwy.

Objawy zakażenia Krakenem są dosyć typowe dla choroby COVID-19. Są to katar, kaszel, ból gardła, bóle głowy oraz mięśni, utrata smaku i węchu, uczucie rozbicia czy stan podgorączkowy lub gorączka. W przypadku wystąpienia symptomów resort zdrowia zaleca skontaktowanie się z lekarzem. Biorąc pod uwagę, że sezon jesienno-zimowy sprzyja infekcjom wirusowym, lekarze zalecają praktyki chroniące przed zakażeniami.