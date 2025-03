Nagromadzenie blaszek miażdżycowych w tętnicach, znane jako miażdżyca, jest jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie - może blokować przepływ krwi i prowadzić do udaru, tętniaka lub zawału serca. To choroba zapalna, której rozwój jest regulowany przez wrodzony układ odpornościowy organizmu, składający się z naturalnych barier i enzymów, a także przez układ adaptacyjny obejmujący przeciwciała.

Od dawna teoretyzowano jednak, że do leczenia lub zapobiegania tej chorobie można byłoby wykorzystać szczepienia i nowe badanie opublikowane w czasopiśmie Nature Communications pokazuje, że to dobry trop. A mowa o szczepionce opracowanej przez naukowców Nanjing University of Science and Technology w Chinach, która hamuje rozwój miażdżycy u myszy.