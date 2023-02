Opracowano narzędzie, które może wykryć guza mózgu. Wykrywa jedno białko

Nowe urządzenie do wykrywania guza mózgu stworzyli naukowcy z Uniwersytetu Nagoya w Japonii. Jak podkreślają, pozwala ono na wykrycie nowotworu w bardzo wczesnym etapie jego rozwoju, co szczególnie może pomóc w jego pokonaniu. Stworzone urządzenie jest niezwykle proste w konstrukcji. Składa się ona z małych nanoprzewodów przyczepionych na dno mikropłytki. Za ich pomocą mogą identyfikować próbki białek błonowych EV, które wskazują na obecność nowotworu mózgu.

Zdjęcie Jednym z najczęstszych nowotworów mózgu jest glejak, który prowadzi do powolnej i bolesnej śmierci. Jak najszybsze wykrycie jest podstawą w jego zwalczaniu

Białka EV (pęcherzyki zewnątrzkomórkowe) to pożyteczne nanocząsteczki, które umożliwiają w naszym organizmie np. komunikację między komórkami. Jednak białka EV znajdujące się w mózgu chorego na nowotwór znacząco się różnią od EV z innych częściach organizmu. Te specyficzne białka są znane jako CD31/CD63, które występują także w organizmach osób zdrowych. Jednak u osób chorych na nowotwór ich ilość jest znacznie większa, co staje się znakiem ostrzegawczymi mówiącymi o istnieniu guza, nawet jeżeli nie ma jeszcze jego objawów.

Jak jednak bezpiecznie pobrać je do analizy? To bardzo proste. Okazuje się bowiem, że niektóre białka CD31/CD63 znajdują drogę z mózgu... do moczu. Pobierając go, można więc zbadać obecność guza. Przy tym badanie moczu jest nieinwazyjne i bardzo bezpieczne, na tle innych opcji.

Płynna biopsja może być wykonywana przy użyciu wielu płynów ustrojowych, ale badania krwi są inwazyjne. Badania moczu są skuteczną, prostą i nieinwazyjną metodą, ponieważ mocz zawiera wiele informacyjnych biomolekuł, które można prześledzić w celu identyfikacji choroby profesor Takao Yasui, jeden z głównych autorów badań w artykule na łamach czasopisma ACS Nano

Przyszłość wykrywania nowotworów

Badania nad urządzeniem pokazały jego dużą skuteczność, wskazując z dużą dokładnością większą ilość białek specyficznego EV w moczu osób chorych na guza mózgu. Japońscy naukowcy stwierdzili, że są na drodze do stworzenia potężnego urządzenia do diagnostyki wszystkich groźnych nowotworów.

Test z nanoprzewodami typu all-in-one może izolować i wykrywać EV przy użyciu jednej prostej procedury. W przyszłości pacjenci będą mogli przepuszczać próbki przez nasz test [...] w celu wykrycia określonych białek błonowych lub miRNA wewnątrz EV, aby wykryć inne rodzaje nowotworów. Korzystając z tej platformy, oczekujemy postępu w analizie poziomów ekspresji specyficznych białek błonowych w moczowych EV pacjentów, co umożliwi wczesne wykrywanie różnych typów raka profesor Takao Yasui, jeden z głównych autorów badań w artykule na łamach czasopisma ACS Nano