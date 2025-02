Osoby dojeżdżające do pracy rowerem rzadziej biorą chorobowe

Jeśli szukacie dobrego powodu, by zrezygnować z dojazdu do pracy autem, to nowe badanie wykazało, że osoby dojeżdżające do pracy na rowerze mają na koncie mniej dni chorobowych i rzadziej biorą długie zwolnienia lekarskie. Analiza przeprowadzona przez Fiński Instytut Zdrowia Zawodowego sugeruje, że aktywny transport może mieć znaczący wpływ na zdrowie pracowników.