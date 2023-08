Lekarze już wcześniej otrzymali zielone światło do stosowania wspomnianej szczepionki u osób starszych. Teraz USA zgodziły się, by szczepić nią kobiety w ciąży między 32 a 36 tygodniem ciąży. Jak podaje Agencja ds. Żywności i Leków ma to chronić niemowlęta przed wirusem RSV już od chwili narodzin do ukończenia szóstego miesiąca.

Dzisiaj amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła Abrysvo (Respiratory Syncytial Virus Vaccine), pierwszą szczepionkę zatwierdzoną do stosowania u osób w ciąży w celu zapobiegania chorobie dolnych dróg oddechowych (LRTD) i ciężkiej LRTD wywołanej przez syncytialny wirus oddechowy (RSV) u niemowląt od urodzenia do 6 miesiąca życia Agencja ds. Żywności i Leków

Agencja dodała, że szczepionka jest podawana jako pojedynczy zastrzyk domięśniowy.

Jak powiedział dr Peter Marks, dyrektor Centrum Oceny i Badań Biologicznych FDA: - RSV jest częstą przyczyną chorób u dzieci, a niemowlęta należą do osób najbardziej narażonych na ciężką chorobę, która może prowadzić do hospitalizacji. To zatwierdzenie zapewnia możliwość ochrony niemowląt przed tą potencjalnie zagrażającą życiu chorobą i kobiet w ciąży.

Prace nad szczepionką przeciwko RSV rozpoczęły się w 1960 roku. Obecny sukces jest wynikiem szczegółowych badań, w których wzięło udział około 7000 kobiet w ciąży. Analizy wykazały, że preparat zmniejszał intensywność choroby wywołanej przez RSV o 82 proc. u dzieci od chwili narodzin do trzech miesięcy po urodzeniu i o 69 proc. u dzieci od chwili narodzin do sześciu miesięcy po urodzeniu.

Niebezpieczny wirus RSV

Wirus RSV każdego roku na całym świecie zaraża około 64 mln ludzi i doprowadza do śmierci około 160 000 pacjentów.

ScienceAlert podaje, że powszechny patogen powoduje dziesiątki tysięcy hospitalizacji wśród niemowląt i osób starszych w USA w ciągu roku. Centers for Disease Control podaje, że z powodu zakażenia RSV hospitalizuje się w USA 58 000-80 000 dzieci do pięciu lat.

Jak informuje portal ezdrowie.gov.pl tylko w 2021 roku odnotowano w Polsce 39 611 przypadków hospitalizacji osób poniżej 18 roku życia, u których główną lub współistniejącą przyczyną hospitalizacji było zakażenie RSV.

RSV jest wirusem RNA, w którym kwas rybonukleinowy stanowi materiał genetyczny dojrzałych cząstek wirusa. Syncytialny wirus oddechowy jest patogenem, który najczęściej wywołuje u niemowląt choroby dolnych dróg oddechowych, a u starszych dzieci jest główną przyczyną infekcji dróg oddechowych. Na wirus RSV muszą szczególnie uważać osoby starsze oraz osoby z zaburzeniami odporności.