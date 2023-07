Udaną operację przeszczepu serca przeprowadził ukraiński chirurg Borys Todurov. Serce chłopca zostało przetransportowane do szpitala tym samym śmigłowcem, który często zabiera ciężko rannych żołnierzy do szpitali z terenów znajdujących się w pobliżu frontu.



Dziś załoga helikoptera pilotowana przez Valentina Tsibulskiego pomogła uratować życie 15-letniego chłopca, który przebywał na oddziale intensywnej terapii Instytutu Serca. [...] Serdeczne podziękowania dla załogi helikoptera, która zrobiła wszystko, aby uratować życie pacjenta i mimo zagrożenia wojny przetransportowała serce dawcy do odbiorcy. ukraiński chirurg Borys Todurov

Chirurg Borys Todurov w swoim wpisie na Facebooku podziękował pilotom grupy Naumenko Siergieja Mykolajowicza, którzy - cytat - "na co dzień wykonują najtrudniejsze zadania, czyli ewakuują rannych z pola walki".



Pamiętaj... obok siebie masz anioła!

Dawcą był czteroletni chłopiec, którego organy trafiły do trójki dzieci. Poruszające zdjęcie matki słuchającej bicia serca swojego syna w ciele małej dziewczynki zamieściła w serwisie Facebook Violetta Kirtoka. Według jej relacji doszło tam do niezwykłej sceny. Do szpitala przyszła matka chłopca, który był dawcą i przyłożyła ucho do klatki piersiowej dziewczynki, której wszczepiono serce jej syna.

Dla 6-letniej Solomi przyniosła zabawkę i powiedziała jej: - "Pamiętaj, że masz obok siebie anioła o imieniu Juroczka. I wiedz, że bardzo ciebie kochamy!".

Wszystkie przeszczepy serca zostały wykonane po raz pierwszy w naszym kraju przez Borysa Todurova. [...] Zrób dziecku przeszczep serca - podczas wojny, gdy Rosja zabija nasze dzieci, a on ratuje je wszystkimi możliwymi metodami! Violetta Kirtoka we wpisie w serwisie facebook

W operacji przeszczepu serca dla 6-letniej Solomi brało udział 16 lekarzy. Zabieg trwał trzy godziny i zakończył się o pierwszej w nocy z niedzieli na poniedziałek. Lekarze zapewniają, że dziewczynka czuje się dobrze. Dawcą serca był 4-latek, u którego stwierdzono śmierć mózgową przez tętniaka mózgu. Jego rodzice natychmiast wydali zgodę na to, aby organy chłopca trafiły do innych, chorych dzieci.