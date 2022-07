Ludzki organizm jest doskonały. Natura zadbała nawet o to, aby odpowiednio nawilżać i oczyszczać gałkę oczną. Ludzkie łzy pełnią nie tylko rolę symbolu ogromnych emocji, ale także zabezpieczają rogówkę przed zarazkami, które mogłyby prowadzić do rozwoju infekcji. Najnowsze wyniki pracy zespołu naukowców opublikowane w miesięczniku ACS Nano pokazują, że łzy są w stanie pełnić jeszcze jedną ważną rolę - dzięki nim można wykryć chorobę na bardzo wczesnym etapie.

Płacz i sprawdź, co ci jest

Wystarczy zaledwie kilka kropli łez, aby bezbłędnie zdiagnozować pierwsze objawy np. cukrzycy. Naukowcy są przekonani, że to może być prawdziwy przełom w wykrywaniu wielu schorzeń, których objawy na wczesnym etapie są ukryte. Prowadzący badania ludzkich łez dr Fei Liu z Uniwersytetu Medycznego Wenzhou w Chinach jest przekonany, że to odkrycie pozwoli wykryć rozwój wielu chorób na bardzo wczesnym etapie.



Chcieliśmy zademonstrować potencjał wykorzystania łez do wykrywania chorób. Możliwe, że dzięki temu otworzyło się przed nami okno, przez które naukowcy mogą zajrzeć do wszystkich zakamarków ludzkiego ciała. Fei Liu, inżynier biomedyczny z Uniwersytetu Medycznego Wenzhou w Chinach

Na razie do przeprowadzenia analizy składu łez potrzebne jest duże laboratorium, ale już wkrótce ma to się zmienić. "Chcemy, aby każdy mógł sprawdzić swoje łzy w domu. To będzie prosty test, który pokaże, co nam dolega" - uważa Fei Liu.

Zdjęcie Ludzkie emocje wpływają na skład łez - to odkrycie zaskoczyło chińskich naukowców / 123RF/PICSEL

Kluczem są mikrocząsteczki

Podobnie jak ślina czy mocz także łzy zawierają mikrocząsteczki zwane egzosomami. Przypominają one nośniki informacji o tym, w jakim stanie są wszystkie narządy ciała człowieka. Naukowcy przyrównali ten ślad do odcisków palców, które można dokładnie sprawdzić. Wystarczy tylko jedna kropla płynu z oka, którą trzeba umieścić na odpowiedniej membranie. Po chwili na elektronicznym wyświetlaczu każdy może się przekonać, czy nie zagraża mu np. cukrzyca.

Naukowcy byli bardzo zaskoczeni, że w ludzkich łzach znajdują się ślady depresji czy stresu związanego z emocjami. To oznacza, że silne przeżycia wywołujące u człowieka płacz wpływają także na skład jego łez. Współautor badania dr Luke Lee z Harvard Medical School jest przekonany, że dzięki temu odkryciu medycyna pozna przyczyny depresji. "To dopiero początek. Łzy zawierają o wiele więcej informacji, niż mogliśmy przypuszczać" - uważa Luke Lee.