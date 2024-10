Osoby cierpiące z powodu zaawansowanej choroby nowotworowej często przechodzą wiele cykli różnych terapii, co może niestety prowadzić do niepożądanych skutków ubocznych, a czasem także braku skuteczności leczenia. Aby zwiększyć możliwości terapeutyczne dla pacjentów, badacze z MIT stworzyli miniaturowe cząsteczki, które można umieścić bezpośrednio w zmianie nowotworowej, gdzie prowadzą jednocześnie fototerapię i chemioterapię.

Jak zapewniają autorzy badania, metoda ta może ograniczyć skutki uboczne, które zazwyczaj wiążą się z dożylnie podawaną chemioterapią, a połączony efekt obu terapii może potencjalnie przedłużyć życie pacjenta bardziej niż podanie tych terapii osobno. W badaniach na myszach wykazano, że metoda skutecznie niszczy guzy u większości zwierząt i znacznie wydłuża ich czas przeżycia.

Terapia o podwójnym działaniu

Pacjenci z zaawansowaną chorobą nowotworową zazwyczaj otrzymują mieszankę terapii, takich jak chemioterapia, interwencje chirurgiczne i radioterapia. Fototerapia to innowacyjna metoda polegająca na uczuleniu na światło zmienionych chorobowo komórek, dzięki czemu mogą zostać zniszczone poprzez ich naświetlanie. Jak to działa? W chorobowej tkance umieszcza się fotouczulacz, a następnie aktywuje go przez światło o odpowiedniej długości fali - fotouczulacze mogą być dostarczane do organizmu poprzez iniekcję lub zastosowanie bezpośrednio na skórę.

Obecne w badaniach klinicznych wykorzystuje się nanocząstki złota, które emitują ciepło po wystawieniu na światło bliskiej podczerwieni, co pozwala eliminować komórki nowotworowe przy jednoczesnym zachowaniu otaczających tkanek. Zespół MIT dążył do stworzenia metody jednoczesnego podawania fototerapii i chemioterapii, wierząc, że takie podejście mogłoby uprościć leczenie pacjentów i potencjalnie wzmocnić efekty obu terapii.