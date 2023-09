Powstało narzędzie, które pomoże osobom po przeszczepie

Wynalazek inżynierów ma formę niewielkiego implantu, który nakłada się na przeszczepiony narząd. Za pomocą bezprzewodowego połączenia pozwala monitorować zarówno stan nerki, jak i to czy organizm ją zdrowo przyjmuje. Jest przy tym znacznie lepsze niż wszystko, co do tej mamy, jeśli chodzi o wczesne wykrycie nieprawidłowości w przyjmowaniu narządów.

Niezwykły implant dla ludzi po przeszczepie

Urządzenie jest bardzo małe i ma tylko 220 mikronów grubości, po przyczepieniu do nerki. Potrafi monitorować temperaturę związaną np. ze stanem zapalnym, które są jednymi z pierwszych objawów nieprzyjmowania przeszczepionych nerek. Wszystkie zbierane informacje od razu przekazuje pacjentowi bądź lekarzowi do podpiętego bezprzewodowo smartfonu czy tabletu.

Jak podają konstruktorzy implantu, potrafi on wykryć symptomy odrzucenia przeszczepionej nerki nawet trzy tygodnie przed już istniejącymi metodami monitorowania jak biopsja. Swoje badania oparte na testach implantu w przeszczepionych organach małych zwierząt, opublikowali na łamach czasopisma Science.

Pomoc dla wielu osób

Naukowcy zauważają, że nawet trzy tygodnie może mieć kluczowe znaczenie w zaaplikowaniu odpowiednich metod uratowania przeszczepu. Nie mówiąc już o tym, że znacząco poprawiłyby samopoczucie pacjentów, którzy boją się o pomyślność operacji.

Zauważyłem, że wielu moich pacjentów odczuwa ciągły niepokój - nie wiedzą, czy ich organizm odrzuca przeszczepiony narząd, czy nie. [...] Nasze nowe urządzenie mogłoby zapewnić pewną ochronę, a ciągłe monitorowanie mogłoby zapewnić pewność i spokój ducha - dr Lorenzo Gallon, nefrolog zajmujący się przeszczepami w Northwestern Medicin



Implant z Uniwersytetu Northwestern ma jeszcze taką przewagę nad np. biopsją, że niezawodny w wykrywaniu ewentualnych problemów. Monitorując temperaturę nerki, której wahania wiążą się często ze stanem przed odrzuceniem, mogą z większym prawdopodobieństwem powiedzieć pacjentom, czy na pewno potrzeba dodatkowych działań.