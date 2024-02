Poznaliśmy "nową" przyczynę raka. Jest tak groźna jak palenie i otyłość

Zanieczyszczenie powietrza zwiększa ryzyko raka piersi i prostaty

Jak wynika z badania, długotrwałe narażenie na zanieczyszczone powietrze zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi o 45 proc., a raka prostaty o 20-28 proc. To jednak nie wszystko, bo zwiększa ryzyko śmierci z powodu raka piersi o 80 proc. i dowolnego rodzaju raka o 22 proc. w porównaniu z osobami, które nie są narażone na podobne zanieczyszczenia.

Jak wyjaśnia prof. Kefah Mokbel, autor przeglądu i jeden z czołowych w Wielkiej Brytanii chirurgów zajmujących się operacjami piersi, oznacza to, że zanieczyszczenie powietrza jest czynnikiem ryzyka tak samo istotnym i niebezpiecznym, jak palenie, otyłość i alkohol. Szczególnym problemem są pyły zawieszone PM 2,5, czyli mikroskopijne cząstki stałe, które bez problemu dostają się do tkanki płucnej, a następnie do krwiobiegu i krążą po organizmie.

Zdjęcie Dieta śródziemnomorska może pomóc w ograniczeniu negatywnego wpływu PM2,5. Zdaniem lekarzy oznacza to jedzenie ryb, owoców jak granaty, truskawki, jagody i pomidory, warzyw takich jak jarmuż i brokuły oraz codzienne picie zielonej herbaty. / 123RF/PICSEL

Powoduje stan zapalny i stres oksydacyjny. To czynniki ryzyka raka

Jego zdaniem istnieje coraz więcej dowodów na to, że przedostając się do organizmu, PM2,5 powoduje ciche uszkodzenie DNA, które prowadzi do raka. A mówiąc precyzyjniej, powoduje stany zapalne i stres oksydacyjny (oba są znanymi medycynie czynnikami raka), podczas których równowaga między wolnymi rodnikami a przeciwutleniaczami zostaje zachwiana, powodując uszkodzenie DNA komórki.



PM2,5 zaburza także działanie gruczołów wytwarzających hormony, co jest szczególnie niepokojące w przypadku raka piersi i prostaty, których występowanie może być spowodowane przez hormony. Co więcej, długoterminowe narażenie na zanieczyszczenia PM2,5 nie tylko zwiększa ryzyko raka piersi, ale wydaje się także powiązane z bardziej agresywną chorobą i gorszym rokowaniem.

W czasach, gdy obserwujemy rosnącą liczbę kobiet chorych na raka piersi, zwłaszcza młodych kobiet, ludzie muszą mieć świadomość, że zanieczyszczenie powietrza jest głównym czynnikiem ryzyka tej choroby podsumowuje.