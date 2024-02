Nałogowo zdradza żonę. Implant Muska ma uratować jego małżeństwo

Czy Neuralink może leczyć uzależnienia?

Oczywiście, od gadania na Reddicie do implantu mózgowego daleka droga (chociaż jeśli Elon Musk podłapie temat, to kto wie), ale czy to w ogóle możliwe? Czy jest szansa, że Neuralink będzie leczyć również choroby psychiczne? Elon Musk od lat przechwala się, że może on zostać wykorzystany do regulowania hormonów i dobrego samopoczucia emocjonalnego człowieka, co może okazać się ostatecznym przełomem w leczeniu osób cierpiących na zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD) lub depresję oporną na leczenie.

W 2020 roku twierdził z kolei, że chip Neuralink potrafi kontrolować emocje i nastrój, a nawet może być stosowany w leczeniu uzależnień, dosłownie "przekwalifikowując część mózgu odpowiedzialną za wywoływanie uzależnienia lub depresji". Jeśli zatem Elon Musk nie mijał się z prawdą, być może w przyszłości Neuralink będzie miał i takie zastosowanie. Aktualnie trwają jednak dopiero pierwsze próby na ludziach, w których biorą udział osoby z porażeniem czterokończynowym, a nie uzależnieniem od seksu.



Zamiast więc kombinować, użytkownicy Reddita polecają mężczyźnie terapię poznawczo-behawioralną, która jest najpowszechniejszą formą terapii uzależnienia od seksu, ponieważ pomaga pacjentowi zidentyfikować i przetworzyć wzorce myślowe i przekonania, które doprowadziły go do tego punktu. A nie brakuje też głosów, żeby nie zrzucał swojej niewierności na chorobę, która nie istnieje, bo część ekspertów traktuje seksoholizm jako modę obyczajową.