Rdzeń kręgowy a depresja

Jak to możliwe? Już poprzednie badania wykazały, że rdzeń kręgowy nieustannie przekazuje do mózgu informacje o tym, co dzieje się w organizmie, co może wpływać na emocje i nastrój. Naukowcy sugerują więc, że w niektórych przypadkach depresji ta ścieżka informacyjna może zostać przeciążona, tj. przewlekły stres może wypalić system swoją ciągłą sygnalizacją, prowadząc do negatywnych reakcji w mózgu.

Na potrzeby tego badania wykorzystano przezskórną stymulację rdzenia prądem stałym (tsDCS), która - jak wcześniej wykazano - pomaga regulować aktywność elektryczną neuronów w mózgu po nałożeniu na skórę głowy.

W tym przypadku zastosowany sygnał nie miał jednak bezpośredniego wpływu na neurony w mózgu i zamiast tego celował w ich zakończenia w istocie szarej rdzenia kręgowego, co miało następnie wpływ na aktywność mózgu, a przynajmniej tak przekonują autorzy badania.

I chociaż było to w dużej mierze badanie eksploracyjne, choćby ze względu na małą liczbę uczestników czy brak zagłębiania się w mechanizmy biologiczne powodujące zmianę objawów depresyjnych, zdaniem naukowców kładzie ono podwaliny pod kolejne, prezentując zasadność stymulacji rdzenia kręgowego w depresji. Szczególnie że skutki uboczne ograniczały się do zaczerwienienia skóry oraz przejściowego uczucia swędzenia i pieczenia.

Uważamy, że połączenie między mózgiem a ciałem jest niezbędne w przypadku zaburzeń psychicznych. Wiele objawów zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywiania czy zaburzeń lękowych ma związek z tym, co można zinterpretować jako rozregulowanie interakcji mózg-ciało podsumowują badacze.



