W 2003 roku naukowcom udało się ukończyć sekwencję ludzkiego genomu, która obejmowała około 92 proc. całości. Pozostałe 8 proc. przypadało na pewne regiony genomu, które były zbyt złożone dla ówczesnego poziomu nauki. W 2022 roku opublikowano nowe wyniki wypełniające tę lukę.

Jednakże do tej pory naukowcom nie udało się uzyskać pełnej sekwencji chromosomu Y. Specjaliści wskazują, że chromosom Y ma około 30 mln liter, które układają się w powtarzające się sekwencje, przez co pierwotna kolejność ich ułożenia była niezwykle trudna do odszyfrowania.

Po raz pierwszy w historii udało się zsekwencjonować cały chromosom Y

Międzynarodowemu zespołowi naukowców udało się opracować kompletną sekwencją ludzkiego chromosomu Y. Nowa sekwencja wypełnia luki w ponad 50 proc. długości chromosomu. By uzyskać tak dużą wiedzę, naukowcy zastosowali nowe metody składania sekwencji oraz innowacyjne technologie sekwencjonowania DNA.

- Zaledwie kilka lat temu brakowało połowy ludzkiego chromosomu Y. Wtedy nawet nie wiedzieliśmy, czy można to zsekwencjonować, było to tak zagadkowe. To naprawdę ogromna zmiana w zakresie tego, co jest możliwe - powiedziała dr Monika Cechova z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz.

Dr Adam Phillippy z NHGRI dodał: - Największym zaskoczeniem była organizacja powtórzeń. Nie wiedzieliśmy, co dokładnie składa się na brakującą sekwencję. Mogło to być bardzo chaotyczne, ale zamiast tego prawie połowa chromosomu składa się z naprzemiennych bloków dwóch specyficznych, powtarzających się sekwencji, znanych jako satelitarne DNA. Tworzy piękny wzór przypominający kołdrę.

Przełom w nauce pomoże leczyć ludzi?

Jak powiedział dr Dylan Taylor z Johns Hopkins University: - Teraz, gdy mamy w 100 proc. kompletną sekwencję chromosomu Y, możemy zidentyfikować i zbadać liczne odmiany genetyczne, które mogą wpływać na ludzkie cechy i choroby w sposób, w jaki nie byliśmy wcześniej w stanie tego zrobić.

Badacze zwracają uwagę, że nowe odkrycie może potencjalnie wyjaśnić niektóre problemy z płodnością mężczyzn. Jednoczenie specjaliści wskazują, że ludzki chromosom Y jest najszybciej ewoluującym chromosomem wśród wszystkich małp człekokształtnych.

Ponadto w ostatnim czasie pojawiają się informacje o stopniowej utracie chromosomu Y. Nowe badania również mogą pomóc w rozwikłaniu tej zagadki. Wyniki badań zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature .