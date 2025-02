Jest ona rzadko diagnozowana i chociaż jej występowanie pokrywa się z występowaniem kleszczy z rodzaju Ixodes i obejmuje obszary Ameryki Północnej, Europy i Afryki, to zdecydowaną większość przypadków rejestruje się w USA . A ich liczba rośnie, w 2022 roku odnotowano tu 1570 zachorowań w porównaniu do zaledwie 201 przypadków w 2000 roku, kiedy zaczęto oficjalnie śledzić występowanie tej choroby w Stanach Zjednoczonych.

Biorca początkowo czuł się dobrze. Jednak tydzień po przeszczepie trafił do szpitala z gorączką, bólem stawów i gromadzeniem się płynów wokół przeszczepionej nerki. Z uwagi na inne objawy, w tym niski poziom płytek krwi, lekarze przeprowadzili testy na obecność różnych patogenów przenoszonych przez kleszcze, co ostatecznie potwierdziło zakażenie bakterią E. chaffeensis. Mężczyźnie podano antybiotyki stosowane w leczeniu tej infekcji, co doprowadziło do jego całkowitego wyzdrowienia.