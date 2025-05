Fast Track to specjalna procedura przyspieszonego zatwierdzania leków , której celem jest ułatwienie rozwoju i przyspieszenie oceny leków przeznaczonych do leczenia poważnych chorób, dla których nie ma jeszcze skutecznych terapii. Dzięki temu obiecujące leki mogą trafić do pacjentów szybciej, ale wciąż przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa i skuteczności. Procedura ta obejmuje szeroką gamę poważnych schorzeń, takich jak nowotwory, choroby rzadkie czy schorzenia zagrażające życiu.

Rare Pediatric Disease Designation to z kolei program dla rzadkich chorób pediatrycznych, który ma na celu zachęcenie firm farmaceutycznych do opracowywania leków dla dzieci cierpiących na rzadkie i często nieuleczalne choroby. W ramach tego programu firma, która uzyska zgodę FDA na nowy lek lub produkt biologiczny stosowany w leczeniu rzadkiej choroby pediatrycznej, może otrzymać specjalny "voucher" umożliwiający przyspieszoną (priorytetową) ocenę innego leku, co znacząco skraca czas potrzebny na zatwierdzenie go przez FDA. Co ciekawe, ten można również sprzedać lub przekazać innej firmie, co czyni go cennym narzędziem zarówno w rozwoju leków, jak i w strategii biznesowej firm farmaceutycznych.