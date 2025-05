Nasienie dawcy z mutacją. 10 dzieci "dostało" od niego raka

Nasienie mężczyzny noszącego rzadką mutację genetyczną odpowiedzialną za rozwój nowotworów zostało wykorzystane do poczęcia co najmniej 67 dzieci w ośmiu krajach europejskich. Co więcej, 10 z tych dzieci zostało już zdiagnozowanych z różnymi nowotworami, w tym białaczką i chłoniakiem nieziarniczym. Eksperci wskazują na braki w regulacjach i wzywają do pilnych działań.