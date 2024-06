Pszczoły miodne są wyjątkowymi zwierzętami. Robotnice pielęgnują larwy, budują plastry, zbierają nektar, czy wentylują ul. Teraz specjaliści ujawnili ich prawdziwą supermoc, która może pomóc człowiekowi.

- Owady mają niesamowity węch tak samo jak psy - powiedział profesor Debajit Saha, z Instytutu Ilościowych Nauk o Zdrowiu i Inżynierii MSU.

Wyjątkowa supermoc pszczół. Jak ją odkryto?

W ramach eksperymentów w laboratorium wyhodowano różne rodzaje ludzkich komórek raka płuc. Następnie naukowcy opracowali specjalną recepturę "syntetycznej mieszanki oddechowej", której skład chemiczny przypominał oddech zdrowej osoby i osoby z rakiem płuc.

Kolejnym krokiem było podłączenie miniaturowych czujników do mózgów pszczół miodnych i monitorowanie ich reakcji na wąchanie poszczególnych mieszanek. Jak powiedziała dr Elyssa Cox: - Przetestowaliśmy syntetycznego raka płuc w porównaniu ze zdrowymi mieszankami ludzkiego oddechu na około 20 pszczołach.

Zauważono, że owady w trakcie wąchania aktywowały wiele odrębnych neuronów w swoich mózgach, co pomagało im odróżnić zapach syntetycznego raka płuc od "zdrowego zapachu". Dodatkowo badania ujawniły, że pszczoły są w stanie rozróżnić "różne typy komórek raka płuc, używając jedynie zapachu kultur komórkowych".

- Pszczoły miodne wykryły bardzo małe stężenia [związków chemicznych wskazujących na raka płuc - red.], jest to bardzo dobry wynik. Potrafią one rozróżnić drobne zmiany w stężeniu substancji chemicznych w mieszaninie oddechowej, wyrażone w częściach na 1 miliard - powiedział prof. Saha.

Poziom sukcesu wykrycia syntetycznych komórek nowotworowych osiągał aż 93-100 proc. Pszczoły rozróżniały niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC) od drobnokomórkowego raka płuc (SCLC) z dokładnością 82 proc.

Nadchodzi rewolucja w medycynie? Pszczoły będą wykrywać raka płuc

Naukowcy stojący za tym wyjątkowym odkryciem mają nadzieję, że dzięki ich badaniom powstaną nowe narzędzia do wykrywania chorób opartych na systemach biologicznych i analizie zapachów. Jednocześnie ich celem jest stworzenie nieinwazyjnego testu do wykrywania raka.

W założeniu pacjenci musieliby tylko dmuchać w odpowiednią rurkę urządzenia, które analizowałoby skład chemiczny ich oddechu. Działanie zamontowanych czujników inspirowane byłoby mózgami pszczół miodnych.

Potencjalne urządzenie mogłoby monitorować stan pacjenta w czasie rzeczywistym. Takie podejście może zrewolucjonizować wczesne wykrywanie raka płuc. Jednocześnie testy tego typu mogłyby być bardziej dostępne aniżeli skomplikowane skany czy biopsje.

- Niesamowita jest zdolność pszczół miodnych nie tylko do wykrywania komórek nowotworowych, ale także rozróżniania linii komórkowych różnych typów raka płuc. Przyszłe implikacje tego zjawiska są ogromne, ponieważ nasz czujnik może pozwolić pacjentom na szybkie rozpoznanie konkretnego nowotworu, co jest niezbędne do ustalenia właściwej ścieżki leczenia — stwierdziła dr Autumn McLane-Svoboda.

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Biosensors and Bioelectronics.