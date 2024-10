Ścielisz łóżko zaraz po przebudzeniu? Lekarz: To lepiej przestań!

Materace, kołdry i poduszki to rezerwuar ludzkich komórek skóry, który jak magnes przyciąga roztocze. To liczny rząd pajęczaków, do którego należy ponad 45 tys. gatunków, obejmujący zwierzęta od mikroskopijnych do nawet 3-centymetrowych. Tych ostatnich w pościeli nie uświadczymy, ale znajdziemy tam z pewnością roztocze kurzu domowego - teoretycznie nieszkodliwe, ale mogące wywołać alergie i pewne choroby (chociaż ich nie przenosi), a także zaostrzyć inne.

Zbyt małe, by dostrzec je gołym okiem

Mierzące zaledwie 0,25 mm roztocza są zbyt małe, by dostrzec je gołym okiem, a mimo regularnego sprzątania są obecne w każdym domu. Nie gryzą ani nie przenoszą chorób, ale dla niektórych osób ich obecność może wywoływać różne problemy zdrowotne. Wiele osób z alergią na roztocza cierpi także na egzemę i astmę wywoływaną przez te stworzenia, a dokładniej przez substancje znajdujące się w ich odchodach.

Niezależnie od tego, czy masz partnera, czy nie, nigdy nie śpisz sam. Na przeciętnym materacu żyje ponad 10 milionów roztoczy. Jeśli masz dwuletnią poduszkę, to 10 procent jej masy stanowią roztocza i ich odchody tłumaczy dr Myro Figura na swoim Instagramie.