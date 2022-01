Naukowcy University of California poinformowali, że właśnie znaleźli rozwiązanie tego problemu, a mianowicie SmaRT-LAMP, czyli domowy system testowania o skuteczności bliskiej testom PCR.



W odróżnieniu od testów PCR, nowy system nie doda setek dolarów do twojego rachunku medycznego komentują autorzy.

Mowa o rozwiązaniu, którego łączny koszt nie powinien przekroczyć 100 USD, czyli mniej więcej tyle, ile dwa prywatne testy PCR - pod warunkiem, że posiadamy już smartfon, ale to warunek do spełnienia przez większość potencjalnych użytkowników. W swojej obecnej wersji system SmaRT-LAMP wymaga pobrania na smartfon aplikacji Bacticount, a także korzystania z płyty grzejnej, kartonu z oświetleniem LED i specjalnych płytek testowych.

Domowy system SmaRT-LAMP ma skuteczność zbliżoną do testów PCR

Kiedy zachodzi potrzeba wykonania testu, należy umieścić próbkę śliny na zestawie testowym kosztującym ok. 30 zł i dodać do niej roztwór reaktywny, który zmienia kolor na czerwony, jeśli wejdzie w kontakt z materiałem wirusowym (cały schemat widoczny na grafice poniżej). Następnie zakryć całość kartonem (z okienkiem na telefon), uruchomić na smartfonie aplikację, za pomocą której możliwe jest odczytanie wyniku i pozwolić jej przeprowadzić niezbędne analizy w czasie rzeczywistym (np. jak szybko roztwór zmienia kolor).

Zdjęcie Tak wygląda cały system domowego testowania smaRT-LAMP / University of California / materiały prasowe

Naukowcy poinformowali, że choć wciąż zostało jeszcze dużo pracy, zanim system będzie mógł wejść do powszechnego użycia - szczególnie że testowano go na relatywnie niedużej grupie 50 objawowych i bezobjawowych pacjentów, a do tego na ten moment działa tylko ze smartfonem Samsung Galaxy S9, to wykazuje ogromny potencjał.



Również dlatego, że będzie go można łatwo dostosować do wykrywania nowych wariantów koronawirusa, a także innych wirusów, choćby grypy.



O jego skuteczności świadczyć ma zaś fakt, że domowe zastosowanie nie było jego pierwotnym przeznaczeniem - rozwiązanie SmaRT-LAMP zostało zaprojektowane do stosowania w miejscach o ograniczonych zasobach, jak szpitale na obszarach wiejskich czy miejscowości bez punktów laboratoryjnych, gdzie zależałoby od niego zdrowie pacjentów.