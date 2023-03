Pfizer zapowiedział, że nowy lek na migrenę w postaci sprayu (Zavpret) może być dostępny w aptekach już w lipcu 2023 roku. Jak powiedziała dyrektorka handlowa firmy, Angela Hwang: - Zatwierdzenie Zavzpret przez FDA oznacza znaczący przełom dla osób z migreną, które potrzebują odpoczynku od bólu i wolą alternatywne opcje niż leki doustne.

Firma donosi, że ostatnie badania leku wykazały, że u niektórych osób preparat przyniósł ulgę w bólu głowy już w 15 minut. Ponadto w kluczowym badaniu trzeciej fazy spray "był statystycznie lepszy od placebo pod względem równorzędnych pierwszorzędowych punktów końcowych dotyczących braku bólu i braku najbardziej uciążliwych objawów po dwóch godzinach od podania dawki".

Z kolei jak poinformowała zastępczyni dyrektora medycznego w New England Institute for Neurology and Headache, Kathleen Mullin: - Jako aerozol do nosa z szybkim wchłanianiem leku, Zavzpret oferuje alternatywną opcję leczenia dla osób, które potrzebują ulgi w bólu lub nie mogą przyjmować leków doustnych z powodu nudności, lub wymiotów.

Badania nowego preparatu były przeprowadzone na grupie 1405 osób, z których połowa otrzymała placebo, a druga połowa przyjęła pojedynczą dawkę aerozolu. W trakcie analiz naukowcy zauważyli, że spray znacznie zmniejszał ból głowy. Jak zaznacza Pfizer, w trakcie używania wspomnianego preparatu mogą pojawić się działania niepożądane, które występują u co najmniej 2 proc. pacjentów. Tymi objawami są m.in. zaburzenia smaku, dyskomfort, nudności, a nawet wymioty. Trzeba podkreślić, że Pfizer w poprzednim roku przejął Zavpret (Zavegepant) wraz z innymi lekami na migrenę od firmy Biohaven za około 10 mld dolarów.

Migrena, jako globalny problem

W samych Stanach Zjednoczonych na migrenę cierpi około 40 mln osób, z kolei Światowa Organizacja Zdrowia określiła ją jako drugą najczęstszą przyczynę niepełnosprawności na świecie. Według różnych danych, w Polsce na ostre bóle głowy cierpi ponad 8 mln osób, a około 450 000 osób w naszym kraju zgłasza się do lekarza z przewlekłą migreną. Ostre bóle głowy dotykają ponad połowę ludzkości, z kolei co szósta osoba mierzy się z nimi codziennie.

Migrena odznacza się wyniszczającymi atakami bólu głowy, które trwają od czterech do nawet 72 godzin. Często człowiek oprócz ostrego bólu głowy doświadcza wrażliwości na światło i dźwięki, mogą pojawić się również nudności i wymioty.