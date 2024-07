Wyjątkowe urządzenie zostało opracowane przez badaczy z Uniwersytetu Technologicznego Nanyang w Singapurze. Nowa metoda mierzenia poziomu glukozy z potu daje ludziom, zwłaszcza chorym na cukrzycę, nieinwazyjny, bezbolesny i skuteczny sposób monitorowania ich stanu zdrowia.

Niezwykłe możliwości bandaża monitorującego poziom glukozy

Urządzenie wykorzystuje technologię znaną jako "elastyczna fotonika". Integruje ona czujniki świetlne (fotoniczne) z elastycznymi materiałami, które pozwalają na bezproblemowe i wygodne noszenie czujników przy skórze.

Jednym z najważniejszych elementów są cienkowarstwowe czujniki laserowe, są to maleńkie lasery ciekłokrystaliczne osadzone w hydrożelu. Hydrożel swoją strukturą przypomina gąbkę i przepuszcza małe cząstki potu. Dalej oddziałują one z czujnikami, co skutkuje wytworzeniem charakterystycznych sygnałów świetlnych - ilość emitowanego światła przez mikrolasery zmienia się w zależności od stężenia obecnych biomarkerów.

Dzięki temu można wykryć określone substancje takie jak glukoza, mleczan, czy mocznik. Otrzymane dane są następnie przesyłane do specjalnej aplikacji mobilnej.W bandażu funkcjonują także zintegrowane z czujnikami i wzmacniające sygnały rezonatory optyczne, które wykorzystują światło do wykrywania bardzo małych zmian sygnałów biologicznych.

Mierzenie poziomu glukozy bez nakłuwania palca? Teraz to możliwe

W trakcie badań dowiedziono, że urządzenie wykrywa różnego rodzaju metabolity w pocie przy użyciu wielu długości fal świetlnych. Tradycyjnym rozwiązaniem, w tym także dla osób cierpiących na cukrzycę, są inwazyjne testy nakłucia palca, by na podstawie krwi monitorować poziom glukozy.

Istnieją inne zastępcze urządzenia, które pozwalają na uniknięcie nakłucia, lecz zazwyczaj są one drogie i niewygodne przy długotrwałym użytkowaniu. Nowy bandaż jest około 100 razy bardziej czuły niż inne podobne dostępne urządzenia.

Jak mówi Nie Ningyuan z NTU: - Nasze urządzenie jest w stanie wykryć zarówno wysoki, jak i niski zakres poziomów biomarkerów. Jest to szczególnie korzystne dla pacjentów z cukrzycą, ponieważ obecne podobne urządzenia do monitorowania stanu zdrowia koncentrują się na śledzeniu tylko wysokiego poziomu glukozy, ale nie nieprawidłowego lub niskiego poziomu glukozy, który może wskazywać na inne komplikacje zdrowotne. Dla porównania, nasze urządzenie zapewni wyraźniejszy obraz stanu zdrowia użytkowników dzięki różnym odczytom.

Według specjalistów nowa metoda mierzenia poziomu glukozy może pomóc w poprawie opieki zdrowotnej na świecie. Kolejnym krokiem ma być ulepszenie czujników, by mogły wykrywać szerszą gamę metabolitów, w tym śladowe ilości leków, czy substancji chemicznych. Pomogłoby to pacjentom w jeszcze bardziej kompleksowym dbaniu o zdrowie i jednocześnie usprawniłoby prace lekarzy.

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Analytical Chemistry .