Stworzyli hiperrealistyczne bijące i krwawiące serce, by chirurdzy mogli trenować

Tym samym lekarze transplantolodzy, bo głównie do nich skierowany jest ten pomysł, wykonujący pozorowaną operację mogą wykonać nacięcia i usunąć chory narząd, a następnie wszyć nowe serce za pomocą prawdziwych narzędzi chirurgicznych. Do tego chirurdzy będą mogli także ćwiczyć wykonywanie nacięć w osierdziu - cienkim worku otaczającym serce - oraz naczyniach krwionośnych łączących serce z płucami i resztą ciała.



Bo autorzy projektu przekonują, że chociaż wcześniej stworzyli już wiele innych "fałszywych" narządów (są one wykorzystywane przez brytyjskie szpitale wojskowe i cywilne w celu udoskonalenia szkoleń w zakresie leczenia urazów w nagłych przypadkach), to ten najnowszy jest najbardziej zaawansowanym i stanowi pierwszy przykład nowej generacji organów syntetycznych, w których realistyczne detale wewnętrzne obejmują ważne ukryte naczynia krwionośne i zastawki serca.

Zdjęcie To zdaniem autorów nowa generacja "fałszywych" organów / Nottingham Trent University / domena publiczna

Celem jest umożliwienie chirurgom poznania technicznych aspektów chirurgii przeszczepiania narządów i poznania dotykowych aspektów usuwania niewydolnego serca i podłączania innego, zdrowego, identyfikowania i zszywania naczyń utrzymujących serce dawcy na miejscu wyjaśniają badacze.

To ich zdaniem duża zmiana dla młodych chirurgów, którzy uczą się obecnie na zwłokach i zwierzętach, ponieważ istniejące modele po prostu nie są wystarczająco realistyczne. A to naprawdę ważne, ponieważ przeszczep serca to umiejętność specjalistyczna, która wymaga ogromnej precyzji, bo czasem o sukcesie czy porażce zabiegu decyduje jeden ruch skalpela.