Jej szczepionka na tężec i błonicę, Stablepharma SPVX02, jest całkowicie stabilna w temperaturze pokojowej . Według ekspertów to innowacja, która może otworzyć drzwi do podobnych rozwiązań dla innych szczepionek, w tym tych stosowanych w krajach rozwijających się.

Szczepionki były ograniczane przez konieczność przechowywania w lodówce - to powodowało ogromne marnotrawstwo i utrudniało ich dostarczenie do odległych społeczności. Teraz, dzięki tej technologii, wszystko to może się zmienić

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że nawet połowa szczepionek idzie do kosza, głównie z powodu kłopotów z utrzymaniem odpowiednich warunków transportu i przechowywania w tzw. zimnym łańcuchu . To ogromny problem na skalę światową, dlatego prof. Saul Faust z Uniwersytetu Southampton, który prowadzi badania kliniczne nad nową szczepionką, podkreśla wagę nowego osiągnięcia:

Badania kliniczne nad szczepionką Stablepharma są pierwszymi tego rodzaju na świecie i dają nadzieję na globalną rewolucję w dostępie do szczepionek - szczepionki odpowiednie do przechowywania w temperaturze pokojowej można dostarczyć nawet do najbiedniejszych i najbardziej odległych regionów świata. Ich wyniki zgodnie z zapowiedziami mają być znane do końca tego roku, a Stablepharma liczy na to, że do 2027 roku jej szczepionki będą dostępne na całym świecie.