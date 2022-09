To jeszcze nie koniec pandemii? Pfizer zapłacił 116 mln USD za aplikację wykrywającą COVID-19 z kaszlu

ResApp to małe przedsiębiorstwo z branży cyfrowej opieki medycznej, które już od około dekady pracuje nad algorytmem do diagnozowania chorób układu oddechowego na podstawie dźwięku kaszlu pacjenta. Projekt początkowo służyć miał tylko do wykrywania zapalenia płuc, ale do 2019 roku naukowcy zaprezentowali jego skuteczność także w diagnozowaniu astmy, podgłośniowego zapalenia krtani i ostrego zapalenia oskrzelików.



ResApp wykrywa COVID-19 i inne choroby po dźwięku kaszlu

Kiedy zaś przyszedł czas zmierzyć się z pandemią koronawirusa, zespół szybko przestawił się na próby wytrenowania swojej sztucznej inteligencji do wykrywania COVID-19 - na początku tego roku mogliśmy zapoznać się z pierwszymi wynikami badań w tym zakresie i okazało się, że są one niezwykle obiecujące. System skutecznie wykrył w nich 92 proc. pozytywnych przypadków COVID-19, a co więcej tylko dwóch na 10 pacjentów otrzymywało wyniki fałszywie dodatnie.



Jak to działa? Aplikacja nagrywa dźwięk kaszlu i analizuje jego brzmienie, a także dźwięki towarzyszące innym objawom, jak katar, aby zdiagnozować i ocenić ciężkość przebiegu choroby.

Nic więc dziwnego, że ResApp zwróciło uwagę największych gigantów farmaceutycznych, w tym Pfizera, który szybko zaproponował 65 mln USD za tę technologię. Wygląda jednak na to, że firma była twardym negocjatorem, bo choć Pfizerowi udało się sfinalizować umowę zakupu, to według oficjalnych ogłoszeń musiał zapłacić aż 116 mln USD.

Jak tłumaczy zespół odpowiedzialny za algorytm, mają nadzieję, że dzięki pomocy takiego giganta technologia będzie się szybko rozwijać i będzie dostępna we wszystkich miejscach świata. Udantha Abeyratne, jeden z oryginalnych deweloperów oprogramowania, dodaje jeszcze, że od początku taki właśnie był plan - dostarczyć lepsze narzędzia diagnostyczne do społeczności na całym świecie, szczególnie tych w najtrudniejszej sytuacji i żyjących w miejscach, gdzie dostęp do opieki medycznej jest bardzo ograniczony:

Od samego początku miałem wielką wizję opracowania skalowalnych, tanich technologii do diagnozowania chorób płuc na całym świecie - nie tylko w odległej Afryce Subsaharyjskiej, ale nawet w rozwiniętych miastach miejskich, takich jak Nowy Jork i Brisbane. Mam nadzieję, że będą w stanie zdiagnozować zabójcze choroby, takie jak zapalenie płuc, w bardzo odległych społecznościach w Afryce i Azji, gdzie nie ma dostępu do zaawansowanych szpitali.