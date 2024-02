To "Super Glue" do ciała. Naukowcy prezentują "magiczny klej"

Kolejne innowacyjne zastosowania w drodze

Ze względu na wysoką zawartość wody w hydrożelach związanych z chitozanem, ich zastosowanie umożliwia również lokalne ochłodzenie znajdującej się pod nimi ludzkiej skóry, co w przyszłości może prowadzić do alternatywnych metod leczenia oparzeń. A to jeszcze nie wszystko, bo jak wyjaśniają:

To podejście umożliwia skuteczne izolowanie tkanek od siebie podczas operacji, które w przeciwnym razie mogą powodować powstawanie "zrostów zwłóknieniowych" z czasami niszczycielskimi konsekwencjami. Zapobieganie ich stanowi niezaspokojoną potrzebę kliniczną, której komercyjne technologie nie są jeszcze w stanie odpowiednio zaspokoić.

Co więcej, osiągnięcie szybkiej adhezji polimerów może potencjalnie umożliwić wiele nowych zastosowań, w tym na przykład hydrożele, których sztywność można precyzyjnie dostosować w celu lepszego dopasowania do określonych tkanek, kapsułkowanie na żądanie elastycznej elektroniki do celów diagnostyki medycznej lub tworzenie samoprzylepnych okładów higienicznych do trudnych do bandażowania części ciała.

