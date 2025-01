Bakterie są trudne do zabicia, ponieważ mogą tworzyć biofilmy, zwane też błoną biologiczną. To złożona wielokomórkowa struktura bakterii (i innych organizmów) otoczona warstwą substancji organicznych i nieorganicznych, produkowanych przez te drobnoustroje, wykazująca adhezję zarówno do powierzchni biologicznych, jak i abiotycznych. Dzięki temu bakterie mogą przyczepiać się do powierzchni biologicznych, chroniąc się przed działaniem antybiotyków i układem odpornościowym.