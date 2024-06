Twierdzą, że nasz wewnętrzny zegar może pomóc w leczeniu raka

Co więcej, zakłócenie rytmu dobowego u myszy zmniejszyło zdolność układu odpornościowego do walki z rakiem. To, w połączeniu z wieloma wcześniejszymi badaniami, sugeruje, że zarówno zmiany stylu życia, jak i czas leczenia mogą być pomocne w walce z rakiem.

Dokładne zrozumienie, w jaki sposób zakłócenia rytmu dobowego sprzyjają postępowi choroby, może prowadzić do modyfikacji zachowania w celu zmniejszenia ryzyka raka mówi Selma Masri, chemik biologiczny z UC Irvine.

Indywidualny czas leczenia dla każdego

W raku jelita grubego guzy nowotworowe wytwarzają tak zwane komórki immunosupresyjne, które próbują wyłączyć mechanizmy ochronne układu odpornościowego organizmu. Pierwszym odkryciem badania było to, że liczebność tych komórek zmienia się w czasie w zależności od rytmu dobowego.



Co więcej, badacze ustalili, że zakłócenie zegara biologicznego jeszcze bardziej zwiększyło liczbę tych komórek, pomagając w postępie nowotworu i stwierdzili, że leczenie inhibitorami punktów kontrolnych działa najlepiej, gdy poziom komórek immunosupresyjnych osiąga swój szczyt. Wymagane będą wprawdzie dalsze badania, aby ustalić, czy te same mechanizmy biologiczne działają u ludzi, ale właściwa regulacja rytmów dobowych wydaje się kluczowa do stłumienia stanu zapalnego i wsparcia maksymalnej funkcji odpornościowej.

W miarę pogłębiania naszej wiedzy na temat podstawowego mechanizmu dobowej regulacji odporności, będziemy w stanie wykorzystać moc naturalnych rytmów organizmu do walki z rakiem i opracowania bardziej spersonalizowanych i skutecznych strategii leczenia podsumowuje Bridget Fortin, doktorantka chemii biologicznej Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine.