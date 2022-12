Wilson Xu z Keck School of Medicine na Uniwersytecie Southern California w Los Angeles mówi: - U osób z przewlekłą migreną i epizodyczną migreną występują znaczące zmiany w przestrzeniach okołonaczyniowych regionu mózgu zwanego centrum semiovale (środek półowalny - red.). Te zmiany nigdy wcześniej nie były zgłaszane.

Jak podkreślają lekarze, migrena jest powszechnym i często wyniszczającym stanem, który wiąże się z silnym nawracającym bólem głowy. Bóle tego typu mogą powodować osłabienie, nudności i wrażliwość na światło. Według American Migraine Foundation około 148 mln ludzi na całym świecie cierpi na przewlekłą migrenę.

Przestrzenie okołonaczyniowe są to przestrzenie wypełnione płynem, które otaczają naczynia krwionośne w mózgu. Przeważnie są one zlokalizowane wzdłuż dróg wzrokowych oraz w zwojach podstawy i istocie białej mózgu. Stan zapalny, czy nieprawidłowości w barierze krew-mózg może mieć wpływ na przestrzenie okołonaczyniowe, z kolei ich powiększenie może być sygnałem choroby małych naczyń mózgowych.

Xu powiedział także: - Przestrzenie okołonaczyniowe są częścią systemu oczyszczania płynów w mózgu. Zbadanie, w jaki sposób przyczyniają się do migreny, może pomóc nam lepiej zrozumieć złożoność jej występowania -. W swoich badaniach zespół naukowy wykorzystał ultrawysokie pole 7T MRI do porównania strukturalnych zmian mikronaczyniowych w różnych typach migreny.

- Zgodnie z naszą wiedzą, jest to pierwsze badanie wykorzystujące MRI o ultrawysokiej rozdzielczości do badania zmian mikronaczyniowych w mózgu spowodowanych migreną, szczególnie w przestrzeniach okołonaczyniowych. Ponieważ 7T MRI jest w stanie tworzyć obrazy mózgu o znacznie wyższej rozdzielczości i lepszej jakości niż inne typy MRI, można go wykorzystać do wykazania znacznie mniejszych zmian, które zachodzą w tkance mózgowej po migrenie - mówi Xu.

Nowe badania dotyczące migreny

W badaniach uczestniczyło dziesięć osób z przewlekłą migreną, dziesięć osób z epizodyczną migreną oraz pięć dopasowanych pod względem wieku zdrowych osób. Pacjenci byli w wieku od 25 do 60 lat.

W ramach analiz naukowcy obliczyli powiększone przestrzenie okołonaczyniowe w środku półowalnym i w obszarach zwojów podstawy mózgu. Z kolei mikro krwawienia mózgowe oceniono za pomocą anatomicznej skali oceny. Analiza statystyczna wykazała, że u pacjentów z migreną liczba powiększonych przestrzeni okołonaczyniowych w środku półowalnym była istotnie wyższa, aniżeli u zdrowych osób.

- Badaliśmy przewlekłą migrenę oraz epizodyczną migrenę i stwierdziliśmy, że dla obu typów migreny przestrzenie okołonaczyniowe były większe w centrum semiovale. Chociaż nie stwierdziliśmy żadnych znaczących zmian w nasileniu zmian istoty białej u pacjentów z migreną i bez niej, to zaobserwowane zmiany były istotnie związane z obecnością powiększonych przestrzeni okołonaczyniowych. Sugeruje to, że zmiany w przestrzeniach okołonaczyniowych mogą prowadzić do przyszłego rozwoju większej liczby zmian istoty białej - powiedział Xu.

Badacze postawili hipotezę, że różnice w przestrzeniach okołonaczyniowych mogą sugerować pojawienie się zakłóceń limfatycznych w mózgu. Niestety nie wiadomo, czy zmiany te wpływają na rozwój migreny, czy z niej wynikają.