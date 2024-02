WHO ostrzega przed nową falą zachorowań. Wzrost o 77%

Ogromny wzrost zachorowań na raka w przyszłości

W 2050 roku przewidujemy ponad 35 milionów przypadków raka, co stanowi wzrost o 77% w porównaniu z szacowanymi 20 milionami przypadków w 2022 - głosi fragment oświadczenia International Agency for Research on Cancer (IARC), jednej z agencji WHO. Stworzyła ona najnowszą analizę przyszłości nowotworów na świecie z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem.



Wyniki zebrane na podstawie danych i badań przeprowadzonych w 115 krajach wskazują, że w najbliższej przyszłości niestety nie ma możliwości szerszego pozbycia się nowotworów. Co gorsza, ciągły wzrost zachorowań na raka będzie niezwykle nierównomierny, odmiennie dotykając poszczególne państwa, czy grupy społeczne.

Reklama

Na przykład według IARC do 2050 roku kraje z wysokimi notowaniami w rankingu Human Development Index jak np. Polska, doświadczą bezwzględnie największego wzrostu osób chorujących na raka, ze średnio 4,8 mln nowych przypadków. Proporcjonalnie to jednak w krajach średniego i niskiego notowania nastąpi największa śmiertelność.