Dr Zhi Ren z University of Pennsylvania wraz ze swoim zespołem naukowym zarejestrował współpracę pomiędzy bakteriami i grzybami, które skupiają się w ludzkiej ślinie, powodując gnicie zębów. Wyniki badań sugerują, że ów duet działa prawie zupełnie jak nowy "superorganizm". Posiada on nowe zdolności do poruszania się i rozprzestrzeniania się po zębach.

Niezwykłe połączenie bakterii i grzybów

Naukowcy zaobserwowali, że dzięki połączeniu sił przez patogeny mogły one "robić rzeczy, które wcześniej były dla nich nieosiągalne". Bakterie Streptococcus mutans, które prowadzą "osiadły tryb życia" zaczęły współpracować z drożdżami Candida albicans, dzięki czemu bakteria może się poruszać.

To odkrycie superorganizmu jest naprawdę przełomowe i nieoczekiwane mikrobiolog Knut Drescher z Uniwersytetu w Bazylei

W laboratorium naukowcy odkryli, że skupiska bakteryjne mogą przyczepiać się do ciała drożdżaków grzybiczych. Już jako grupa, mogą łatwiej przyklejać się do zębów, ponadto "superorganizm" wykazuje silniejszą tolerancję na środki przeciwdrobnoustrojowe i szczotkowanie.

Wspomniane bakterie i grzyby nie mogą się poruszać jako takie, ale C. albicans może wysuwać swoje ramiona, które stanowią swego rodzaju mosty dla rozprzestrzeniania się bakterii. Dalej, mogą się one łączyć z kolejnymi grzybami. W trakcie analiz naukowcy odkryli, że bakterie poruszają się w ten sposób z prędkością ponad 40 mikronów na godzinę - jest to podobna prędkość poruszania się cząsteczek w gojących się ranach w ludzkim organizmie.

Jak piszą naukowcy w swoim artykule: "Dynamiczne interakcje grzybiczo-bakteryjne prowadzą do powstania superstruktur, które powodują rozległe i poważniejsze uszkodzenia powierzchni szkliwa zębów". Badacze sądzą też, że jeśli udałoby się powstrzymać wiązanie bakterii i grzybów, to mogłoby to pomóc w zapobieganiu próchnicy. Ponadto dzięki tym badaniom naukowcy mogą potencjalnie wyjaśnić, w jaki sposób podobne "superorganizmy" pomagają w rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych lub powodują skażenie środowiska. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym PNAS.