Arabia Saudyjska prężnie rozwija projekt megamiasta przyszłości o nazwie NEOM. Jak podaje "The Wall Street Journal", dyrektorzy wyższego szczebla mogą zarobić około 1,1 miliona dolarów rocznie. Dzięki temu książę Mohammed bin Salman chce przyciągnąć doświadczonych specjalistów do swojego kraju. Oprócz dyrektorów zatrudniani będą również pracownicy niższego szczebla, w tym inżynierowie i menedżerowie. Mimo że ich pensje są niższe, to biorąc pod uwagę średnie zarobki w Polsce i tak są konkurencyjne. Na tę chwilę, NEOM ogłasza 79 miejsc pracy.

Czym jest megamiasto NEOM?

Przypomnijmy, NEOM to futurystyczne megamiasto, które ma powstać w Arabii Saudyjskiej i będzie wykorzystywać najnowszą wiedzę naukową i zdobycze technologii dla wygody człowieka i ochrony klimatu. Jego docelowa powierzchnia będzie 50-krotnie większa od Warszawy.

NEOM składać ma się z trzech regionów: Trojena, Oxagon i The Line. Każdy z nich różni się wyglądem. Niedawno ogłoszono, że Trojena ma być gospodarzem Azjatyckich Igrzysk Zimowych w 2029 roku.

Ile zarobią specjaliści w NEOM?

Jak było na początku wspomniane, pensja dyrektorów najwyższego szczebla ma wynosić 1,1 miliona dolarów rocznie. To dwukrotnie więcej niż przeciętne wynagrodzenie dyrektora największych notowanych na giełdzie amerykańskich firm. Ma to zachęcić do pracy nie tylko Saudyjczyków, ale także specjalistów z innych części świata. Przy czym, według informacji podawanych przez osoby związane z projektem, to tylko podstawowa pensja. Do tego dochodzą również premie i zachęty. Według The Wall Street Journall kadra kierownicza i zarządzająca ma składać się z 20 osób z doświadczeniem w finansach, energetyce, marketingu i mediach.

Pensja dyrektorów niższego szczebla ma wynosić od 270 tys. do 660 tys. dolarów, natomiast menedżerów od 130 tys. do 193 tys. dolarów. Oczywiście premie i dodatki, które obejmą również te osoby, niektórym pozwolą na osiągnięcie miliona dolarów. Najsłabiej zarabiający, początkujący pracownicy dostaną zaledwie około 54 tys. dolarów, co pokazuje, że NEOM stawia raczej na doświadczonych pracowników.

Zróżnicowane pensje na tych samych stanowiskach

Oprócz doświadczenia pensja pracownika będzie zależała od zarobków u poprzedniego pracodawcy. To znaczy, że dwie osoby na podobnym stanowisku otrzymają dwie różne wypłaty, choć w obu przypadkach większe niż w poprzedniej pracy.

Nie trzeba dodawać, że budowanie od podstaw systemu opierającego się w 100 proc. na energii odnawialnej i największej na świecie zielonej elektrowni wodorowej jest większym motywatorem niż faktyczna wypłata powiedział Peter Terium, były dyrektor generalny niemieckiej firmy w rozmowie ze WSJ

Wszystkie zarobki zwolnione są z podatku dochodowego, dzięki temu do dyspozycji pozostaje cała wypłata.

Problem ze znalezieniem pracowników

Jak donosi portal, dotychczas pracownicy często się zwalniali, ponieważ wielu z nich rozczarowało się powolnym tempem prac i naruszania praw pracowników. Nadhmi al-Nasr, dyrektor generalny NEOM na jednym ze spotkań miał powiedzieć: "Prowadzę każdego jak niewolnika... Kiedy padają martwi, ja świętuję. Oto w jaki sposób robię moje projekty." Nadhmi al-Nasr jest byłym dyrektorem generalnym naftowego giganta Saudi Aramco.

Ze względu na ciągły rozwój projektu i jego lokalizację na środku pustyni, pracownicy są lokowani w tymczasowych ośrodkach, na który składają się liczne niewielkie domki Wszystko, co jest niezbędne do codziennego życia, w tym jedzenie, mają zapewnione, dzięki czemu na co dzień praktycznie nie trzeba ruszać swojej wypłaty.

