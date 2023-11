Naukowcy odkryli, że składnik odżywczy występujący w wołowinie, jagnięcinie i produktach mlecznych wzmacnia komórki odpornościowe organizmu w walce z nowotworami. Mowa o kwasie wakcenowym, wytwarzanym przez florę bakteryjną w żwaczu przeżuwaczy oraz w przewodach pokarmowych zwierząt morskich, który jako izomer trans obecny jest m.in. w mleku i mięsie krowim czy tłuszczach pochodzenia mlecznego. Występuje też w organizmie człowieka, ale pozyskiwany jest głównie z diety. I jak dowiadujemy się z publikacji w magazynie Nature, ma niebagatelny wpływ na terapię nowotworową, pomagając komórkom odpornościowym znanym jako CD8+ T w niszczeniu komórek nowotworowych.

Wołowina i nabiał pomogą w walce z rakiem

Badacze odkryli, że pacjenci chorzy na raka z wyższym poziomem TVA krążącym we krwi lepiej reagują na immunoterapię, co sugeruje, że kwas wakcenowy może mieć potencjał jako suplement diety uzupełniający kliniczne metody leczenia raka. Jak wyjaśnia dr Jing Chen z Uniwersytetu w Chicago, jedna z autorek nowego badania, prowadzi się wiele badań próbujących rozszyfrować związek między dietą a zdrowiem człowieka, ale ze względu na dużą różnorodność żywności, którą ludzie jedzą, bardzo trudno jest zrozumieć leżące u jego podstaw mechanizmy.



Koncentrując się na składnikach odżywczych, które mogą aktywować odpowiedź limfocytów T, znaleźliśmy taki, który faktycznie zwiększa odporność przeciwnowotworową poprzez aktywację ważnego szlaku odpornościowego wyjaśnia Chen.