Do zaskakujących wniosków dotyczących pamięci doszli naukowcy z New York University. Chcieli zbadać, czy oprócz znanych nam komórek mózgowych, inne elementy ludzkiego organizmu także mogą być w stanie "zapamiętywać" elementy z naszego życia. Wiadomo bowiem, że ogólnie komórki mają pewnego rodzaju własną pamięć np. na temat określonych antygenów w celu ich rozpoznawania i wywołania reakcji immunologicznej. Jednak istnieje także hipoteza, że całe nasze ciało jest zdolne do przechowywania pamięci, w sposób podobny, jak robią to komórki w mózgu.

Badanie naukowców z Nowego Jorku polegało na wykorzystaniu ciekawej metody, zasymulowania nauki na ludzkich komórkach pozamózgowych. Wykorzystali do tego specjalny proces, gdzie te komórki były wystawione na działanie różnych wzorców sygnałów chemicznych. Dokonany w ten sposób proces aktywacji "genów pamięci" był podobny do tego, jak neurony w mózgu reagują na neuroprzekaźniki, podczas uczenia się i zapamiętywania.



Reklama

Obserwowane komórki pozamózgowe zostały tak zaprojektowane, aby świeciły, gdy aktywują swoje "geny pamięci". Podczas badań naukowcy z Nowego Jorku zauważali także swoisty ślad efektu długiego uczenia się, gdzie komórki pozamózgowe lepiej zapamiętywały proces chemiczny, gdy jego sygnał był rozłożony w dłuższym odstępie czasu. Wskazuje to, że zdolności zapamiętywania wiedzy i wspomnień są znamiennie dla komórek także znajdujących się poza naszym mózgiem.

Co to oznacza dla medycyny?

Te badania nie są tylko interesującą ciekawostką na temat możliwości przechowywania pamięci w całym naszym organizmie. Autorzy badań wskazują, że dają także nowe możliwości w lepszym poznaniu i zwalczaniu groźnych chorób. Zauważają bowiem, że tak samo, jak nasze komórki pozamózgowe wykazują możliwości bardziej rozwiniętego "przechowywania pamięci", tak samo np. komórki chorobowe mogą znacznie efektywniej uczyć się naszych nawyków, co pozwala im na rozwój.

Naukowcy z New York University zauważają, że ich badania nie są ostatecznym dowodem na hipotezę tworzenia przez cały organizm rozwiniętej pamięci ze wspomnieniami. Na pewno jednak ich metoda stanowi dobrą podstawę do dalszej analizy.



- Nasz system jest okazją do odkrycia precyzyjnych relacji czasowych między składnikami złożonej, dynamicznej sieci sygnalizacyjnej, leżącej u podstaw uczenia się i pamięci. [...] Dzięki temu możemy teraz budować sformalizowane modele molekularne tworzenia pamięci, z potencjalnymi zastosowaniami w leczeniu zaburzeń poznawczych - podsumowują autorzy badań, opublikowanych w czasopiśmie Nature Communications.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 88 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!