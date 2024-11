Cordiceps militaris, czyli maczużnik bojowy to barwny kuzyn bardziej znanych grzybów, które potrafią przejmować kontrolę nad mózgami owadów, i które były sprawcami upadku cywilizacji w popularnej grze i serialu "The Last of Us". W tradycyjnej medycynie chińskiej grzyb ten był stosowany od wieków, a naukowcy z Uniwersytetu Nottingham potwierdzili, że kordycepina - jeden z jego głównych związków - może mieć silne działanie przeciwzapalne i przeciwnowotworowe.

Jak działa kordycepina?

Zespół badaczy pod przewodnictwem Stevena Lawrence’a i Jialianga Lina przeprowadził szczegółowe analizy wpływu kordycepiny na tysiące genów w różnych liniach komórkowych. Wyniki pokazały, że związek ten działa poprzez blokowanie szlaków metabolicznych odpowiedzialnych za wzrost komórek. Głównym składnikiem powodującym te efekty jest trifosforan kordycepiny - pochodna metaboliczna substancji zawartej w grzybach z gatunku cordiceps militaris.

Reklama

Nowe możliwości leczenia raka?

Artykuł opublikowany w "FEBS Letters" przedstawia kordycepinę jako potencjalną podstawę do opracowania nowych leków przeciwnowotworowych. Badania ujawniły również konkretne geny, które reagują na działanie tego związku, co ułatwia mierzenie jego wpływu na organizmy pacjentów.

Dr Cornelia de Moor z Uniwersytetu Nottingham podkreśliła, że badania nad kordycepiną prowadzone są od lat, a każde nowe odkrycie przybliża naukowców do zrozumienia, jak można ją skutecznie wykorzystać jako lek. "Nasze dane potwierdzają, że kordycepina to dobry punkt wyjścia dla nowych terapii przeciwnowotworowych, a efekty jej stosowania są pozytywne" - zaznaczyła.

Przyszłość badań nad kordycepiną

Chociaż badania nad kordycepiną przyniosły już obiecujące rezultaty, naukowcy wciąż starają się zrozumieć, z jakimi dokładnie cząsteczkami w komórkach reaguje ten związek, aby wpływać na ich wzrost. Techniki opracowane podczas tych badań mogą przydać się również w innych projektach, dzięki możliwości identyfikacji specyficznych genów aktywowanych przez ten składnik. To przełom, który może przyspieszyć rozwój nowych leków i metod monitorowania ich działania na organizm.

Pochodne kordycepiny są już od jakiegoś czasu testowane w badaniach klinicznych jako potencjalne terapie przeciwnowotworowe, a wyniki tych testów są naprawdę obiecujące. Wygląda więc na to, że cordiceps w naszym świecie to (przynajmniej z perspektywy człowieka) istne przeciwieństwo gatunku znanego z "The Last of Us".

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!