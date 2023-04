Wyprowadzasz psa na smyczy? Ryzykujesz poważnym uszkodzeniem mózgu

Uwaga na spacery z psem na smyczy. Szczególnie kobiety i osoby starsze

Korzystając z bazy danych National Electronic Injury Surveillance System naukowcy odkryli, że w latach 2001-2020 pomocy na izbach przyjęć w Stanach Zjednoczonych, w związku z urazami powstałymi podczas spacerowania z psem na smyczy, szukało aż 422 659 osób dorosłych.

Prawie połowa wszystkich pacjentów to osoby dorosłe w wieku od 40 do 64 lat, 75 proc. pacjentów to kobiety, a większość urazów miała miejsce w wyniku upadku po pociągnięciu, zaplątaniu się lub potknięciu o smycz. Co więcej, kobiety były o 50 proc. bardziej narażone na złamania niż mężczyźni, a starsi spacerowicze ponad trzy razy bardziej narażeni na upadki, ponad dwa razy częściej na złamania i o 60 proc. bardziej narażeni na urazowe uszkodzenie mózgu niż młodsi.

Trzy najczęstsze urazy wśród wszystkich dorosłych to kolejno złamanie palca, urazowe uszkodzenie mózgu (TBI) oraz skręcenie lub nadwyrężenie barku. Urazowe uszkodzenie mózgu i złamanie szyjki kości udowej to dwa najczęstsze urazy wśród dorosłych w wieku 65 lat i starszych.

Lekarze powinni być świadomi tych zagrożeń i przekazywać je pacjentom, zwłaszcza kobietom i osobom starszym. Zachęcamy ich do sprawdzania posiadania zwierząt domowych, oceniania ryzyka złamań i upadków oraz omawiania bezpiecznych praktyk wyprowadzania psów podczas regularnych wizyt podsumowuje autor badania, dr Edward McFarland z Johns Hopkins Medicine.