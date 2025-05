To będzie najszybszy samolot operacyjny na świecie. Niesamowita prędkość

SR-72 to samolot, który budowany jest przez Lockheed Martin. Maszyna nazywana także jako "Son of Blackbird" może zadebiutować jeszcze w 2025 r. Jeśli tak się stanie, to będzie to najszybszy samolot operacyjny zbudowany kiedykolwiek przez ludzkość. Ma on być w stanie latać z prędkością przekraczającą 5 tys. km/h.