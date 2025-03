NASA pokazała niesamowite zdjęcie XB-1. "Niewidzialne stało się widzialne"

"To zdjęcie sprawiło, że niewidzialne stało się widzialne" - powiedział Blake School, CEO i założyciel Boom Supersonic. Aby uchwycić to niezwykłe zjawisko za pomocą techinki Schlierena, główny pilot testowy Tristan "Geppetto" Brandenburg ustawił XB-1 nad pustynią Mojave w dokładnie określonym miejscu i czasie.

Naukowcy z NASA zebrali dane o natężeniu dźwięku na trasie przelotu XB-1. Boom Supersonic podaje, że nie zarejestrowano charakterystycznego huku dźwiękowego, który mógłby dotrzeć do powierzchni Ziemi. Zminimalizowanie gromu dźwiękowego było kluczowym celem inżynierów biorących udział w wyścigu o powrót komercyjnych lotów naddźwiękowych.

Grom dźwiękowy, który towarzyszy rozchodzeniu się fali uderzeniowej, to wyjątkowo hałaśliwe zjawisko. Brzmi ono jak wybuch o natężeniu głośności ok. 110 decybeli, dlatego rządy wielu państw zakazały lotów, które je wywołują, nad gęsto zaludnionymi obszarami. Loty naddźwiękowe mogą być zazwyczaj wykonywane tylko nad morzem.

Dzięki wyeliminowaniu tego efektu odrzutowce naddźwiękowe znów mogą latać nad miastami. "Umożliwia to loty z wybrzeża na wybrzeże [Stanów Zjednoczonych] nawet o 50% szybsze" - powiedział Blake School.